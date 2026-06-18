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российского военного приговорили к пожизненному заключению за расстрел семьи на Харьковщине

Киев • УНН

 • 958 просмотра

Оккупанта приговорили пожизненно за расстрел семьи на Харьковщине. Погибли отец и ребенок, еще двое членов семьи получили тяжелые ранения.

российского военного приговорили к пожизненному заключению за расстрел семьи на Харьковщине

Российский военнослужащий приговорен к пожизненному лишению свободы за расстрел гражданского автомобиля во время эвакуации в Харьковской области в марте 2022 года. В результате обстрела погибли отец и 9-летний ребенок, еще двое членов семьи получили тяжелые ранения. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

При публичном обвинении прокуроров Харьковской областной прокуратуры суд назначил пожизненное лишение свободы российскому военнослужащему, который в марте 2022 года расстрелял гражданский автомобиль в Харьковской области. В результате нападения погибли отец и его 9-летняя дочь, мать и 17-летний сын получили тяжелые ранения

— говорится в сообщении.

16 июня 2026 года суд признал виновным 23-летнего военнослужащего 237-го танкового полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии РФ в нарушении законов и обычаев войны, сопряженном с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины, редакция до 24.10.2024), и назначил ему самое строгое наказание.

Трагедия произошла 2 марта 2022 года вблизи села Дементиевка Харьковского района, которое в то время находилось под оккупацией. Семья из четырех человек пыталась эвакуироваться на собственном автомобиле, когда ее заметил российский военный из танка.

Без каких-либо оснований для применения оружия и осознавая, что перед ним гражданские, он открыл огонь из крупнокалиберного пулемета. После первых выстрелов водитель потерял управление, авто съехало с дороги, а позже оккупант повторно обстрелял его — уже прицельно, после чего машина загорелась.

Отец и ребенок погибли на месте. Мать и сын, несмотря на тяжелые ранения, смогли выбраться из горящего авто и были спасены местными жителями.

После обстрела военный подошел к раненым и заявил: "У меня приказ стрелять по всем", после чего покинул место преступления.

Идентифицирован российский военный с позывным "беркут", который пытал судью во время оккупации Харьковщины13.05.26, 17:28 • 3959 просмотров

Ольга Розгон

Война в УкраинеКриминал и ЧП
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