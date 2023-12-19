Российский военный обратился в Гаагу, чтобы свидетельствовать о преступлениях российской армии

Бывший военнослужащий рф и основатель ЧВК "редут" игорь саликов обратился в Международный уголовный суд, чтобы дать показания о военных преступлениях россии против Украины. Это выяснили журналисты проектов Радио Свобода "Система" и "Схемы", передает УНН.

Детали

Журналисты Радио Свобода подтвердили информацию от росСМИ о том, что офицер вражеской военной разведки и экс-начальник отдела управления спецопераций так называемой "Генпрокуратуры ДНР, который участвовал в боевых действиях и ФСБ и ГРУ" написал "явку с повинной" в МУС.

Его цель - доложить о преступлениях российской армии и деятельности частных военных компаний.

Кроме этого расследователи выяснили, что фигурант является одним из соучредителей российской организации, которая начала так называемую ЧВК "редут".

Офис Генпрокурора также подтвердил, что контактировал с саликовым.

"Офис генерального прокурора уже более полугода работает над этим человеком, который предоставляет нам показания о действиях россии, начиная с 2013 года, по подготовке к открытому вторжению, особенности открытого вторжения. Кроме того, дал важные показания, часть из которых уже нашла свое подтверждение, связанные с открытым вторжением с 24 февраля 2022 года. Он сообщил об определенных военных преступлениях, некоторые из них мы расследуем, и некоторые из них уже нашли свое подтверждение",- сказал Юрий Белоусов, руководитель департамента противодействия преступлениям в условиях вооруженного конфликта в комментарии Радио Свобода.

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