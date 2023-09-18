Катував українців у Балаклії: правоохоронці ідентифікували найманця пвк “редут”
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. На Харківщині правоохоронці ідентифікували найманця пвк "редут“,який катував українців під час окупації Балаклії. Про це повідомляє Національна поліція України, пише УНН.
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За даними слідства, 34-річний військовий під час тимчасової окупації міста Балаклія разом з іншими своїми “сослуживцамі” займався пошуком чоловіків з активною проукраїнською позицією.
Силою забирали громадян з домівок та відвозили їх до місцевої катівні, де піддавали потерпілих тортурам: били гумовими кийками та застосовували електрошокери.
Окрім того, погрожували відрізати пальці, імітували розстріл. В ході слідства правоохоронці встановили чотирьох потерпілих, з яких знущався військовий рф з іншими окупантами.
Йому заочно повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.
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