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Пытал украинцев в Балаклее: правоохранители идентифицировали наемника пвк "редут"

Киев • УНН

 • 177444 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. На Харьковщине правоохранители идентифицировали наемника пвк "редут“, который пытал украинцев во время оккупации Балаклеи. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 34-летний военный во время временной оккупации города Балаклея вместе с другими своими “сослуживцами” занимался поиском мужчин с активной проукраинской позицией.

Силой забирали граждан из домов и отвозили их в местный застенок, где подвергали пострадавших пыткам: избивали резиновыми дубинками и применяли электрошокеры.

Кроме того, угрожали отрезать пальцы, имитировали расстрел. В ходе следствия правоохранители установили четырех потерпевших, над которыми издевался военный рф с другими оккупантами.

Ему заочно сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц.

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