российский вертолет Ка-27 уничтожен в Крыму - ВМС ВСУ
Киев • УНН
Во временно оккупированном Крыму украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-27.
Во временно оккупированном Крыму уничтожен вражеский вертолет Ка-27, сообщил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН.
"Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", - написал Плетенчук в Facebook.
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