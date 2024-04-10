ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

российский вертолет Ка-27 уничтожен в Крыму - ВМС ВСУ

российский вертолет Ка-27 уничтожен в Крыму - ВМС ВСУ

Киев  •  УНН

10 апреля 2024, 06:44  •  12182 просмотра

Read in English

Во временно оккупированном Крыму украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-27.

 Во временно оккупированном Крыму уничтожен вражеский вертолет Ка-27, сообщил  спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, передает УНН

 "Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел", - написал Плетенчук в Facebook. 

Дополнение 

В ночь на вторник, 9 апреля, украинские силы противовоздушной обороны сбили 20 шахедов, запущенных россиянами. 

Представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины ранее сообщал, что у россиян осталось около 7 самолетов А-50, которые они сейчас модернизируют. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
voenno-morskie-sili-ukrainiВоенно-морские силы Украины
krymКрым
Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
  •  34365 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
  •  36679 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Эксклюзив
Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
  •  112100 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

Эксклюзив
Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства
  •  113372 просмотра

Возраст до 40 лет: в НСЗУ рассказали, могут ли пересмотреть возрастные ограничения для женщин на участие в программе лечения бесплодия за госсредства

Эксклюзив
Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник
  •  113329 просмотра

Окончательного решения уволить Костина с должности Генпрокурора нет - источник

Эксклюзив
Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу
  •  107407 просмотра

Начальника сервисного центра на Черниговщине подозревают во взяточничестве: суд арестовал его с залогом в 1 млн грн, который внесли сразу

Эксклюзив
Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого
9 апреля 2024, 07:16  •  113204 просмотра

Убийство подростка на станции фуникулера в Киеве: прокуратура будет ходатайствовать о содержании под стражей для подозреваемого

Эксклюзив
Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)
9 апреля 2024, 06:29  •  110102 просмотра

Налоги на воздух, плохую погоду и сон: недовольные властью украинцы предложили Гетманцеву свои варианты сборов (ВИДЕО)

Эксклюзив
ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали
8 апреля 2024, 12:53  •  137918 просмотра

ДОТ может отказаться от услуг еще одного поставщика продуктов питания для ВСУ: детали

Эксклюзив
"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков
8 апреля 2024, 11:35  •  129539 просмотра

"Северо-восточный фронт вряд ли рф сегодня способна открыть": эксперт оценил возможность наступления россиян на Харьков

Новости по теме
российский вертолет Ка-27 уничтожен в Крыму - ВМС ВСУ

российский вертолет Ка-27 уничтожен в Крыму - ВМС ВСУ

  •  12182 просмотра
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
Эксклюзив

  •  36679 просмотра
Бронетехника, склады и пехота: пограничники показали, как уничтожают вражеские цели на левом берегу Херсонщины

Бронетехника, склады и пехота: пограничники показали, как уничтожают вражеские цели на левом берегу Херсонщины

  •  12213 просмотра
В Одессе повторный взрыв - СМИ

В Одессе повторный взрыв - СМИ

  •  15419 просмотра
Курс валют на 10 апреля: доллар вырос всего на копейку

Курс валют на 10 апреля: доллар вырос всего на копейку

  •  14610 просмотра
Нардеп назвал таможни, которые в обход Одесской области оформляют черный экспорт зерна - страна потеряла из-за них уже 7 млрд долларов

Нардеп назвал таможни, которые в обход Одесской области оформляют черный экспорт зерна - страна потеряла из-за них уже 7 млрд долларов

  •  17553 просмотра
По Харькову россияне накануне ударили УМБП Д-30, по области били КАБами и "Ланцетом", есть раненые - ОВА

По Харькову россияне накануне ударили УМБП Д-30, по области били КАБами и "Ланцетом", есть раненые - ОВА

  •  14716 просмотра
Луганщина: рф пыталась ударить 8 дронами вблизи Невского, оккупанты лишают ветеранов льгот из-за отсутствия российского паспорта

Луганщина: рф пыталась ударить 8 дронами вблизи Невского, оккупанты лишают ветеранов льгот из-за отсутствия российского паспорта

  •  15308 просмотра
В Одессе прогремел взрыв

В Одессе прогремел взрыв

  •  16440 просмотра
Бизнес под ракетами: Одесская область смогла выйти на довоенный уровень

Бизнес под ракетами: Одесская область смогла выйти на довоенный уровень

  •  17472 просмотра

Популярные

Ллойд Остин выступил против атак на российские НПЗ

Ллойд Остин выступил против атак на российские НПЗ

  •  100328 просмотра
В Черновцах из-за атак россиян исчезнет уличное освещение

В Черновцах из-за атак россиян исчезнет уличное освещение

  •  74328 просмотра
Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения РФ

Швейцария откажется от нейтралитета в случае нападения РФ

  •  100456 просмотра
Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны в Украине

Зеленский прокомментировал план Трампа по окончанию войны в Украине

  •  102536 просмотра
Британские истребители Typhoon прибыли в Румынию

Британские истребители Typhoon прибыли в Румынию

  •  71635 просмотра

Публикации

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

Государственная программа лечения бесплодия: какие есть ограничения и кто может воспользоваться

  •  136869 просмотра
Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

Питание для ВСУ: у ГОТ есть 100 дней, чтобы доказать свою эффективность

5 апреля 2024, 10:51  •  356978 просмотра
"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

"Дело Шило": нестыковки, "друзья" и враги

4 апреля 2024, 15:10  •  378649 просмотра
В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали

В Винницкой области священник московского патриархата устроил очередную провокацию возле храма ПЦУ: детали
Эксклюзив

3 апреля 2024, 11:28  •  437097 просмотра
ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

ГУР атаковало завод по сборке "шахедов" в рф: что известно об этом производстве и при чем тут Tinder

2 апреля 2024, 09:02  •  503082 просмотра

российский вертолет Ка-27 уничтожен в Крыму - ВМС ВСУ

Во временно оккупированном Крыму украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-27.

Война •   •  12182 просмотра
российский вертолет Ка-27 уничтожен в Крыму - ВМС ВСУ

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

В УКАБ назвали потенциальные потери для экономики на фоне согласования в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной.

Экономика •   •  36679 просмотра
Эксклюзив
Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

Бронетехника, склады и пехота: пограничники показали, как уничтожают вражеские цели на левом берегу Херсонщины

Украинские пограничники активно используют разведывательные и ударные беспилотники для уничтожения российской военной техники, складов и личного состава на левом берегу Днепра в Херсонской области, заставляя российские подразделения отступать дальше от реки.

Война •   •  12213 просмотра
Бронетехника, склады и пехота: пограничники показали, как уничтожают вражеские цели на левом берегу Херсонщины

В Одессе повторный взрыв - СМИ

Еще один взрыв произошел в Одессе, Украина. В области не объявлена воздушная тревога.

Война •   •  15419 просмотра
В Одессе повторный взрыв - СМИ

Курс валют на 10 апреля: доллар вырос всего на копейку

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 38,9945 UAH/USD, девальвировав ее на 1 копейку.

Экономика •   •  14610 просмотра
Курс валют на 10 апреля: доллар вырос всего на копейку

Нардеп назвал таможни, которые в обход Одесской области оформляют черный экспорт зерна - страна потеряла из-за них уже 7 млрд долларов

Народный депутат Марьян Заблоцкий обнаружил, что махинации с экспортом сельскохозяйственной продукции через таможни в обход Одесской области стоили Украине более 7 миллиардов долларов.

Экономика •   •  17553 просмотра
Нардеп назвал таможни, которые в обход Одесской области оформляют черный экспорт зерна - страна потеряла из-за них уже 7 млрд долларов

По Харькову россияне накануне ударили УМБП Д-30, по области били КАБами и "Ланцетом", есть раненые - ОВА

Российские войска обстреляли несколько населенных пунктов в Харьковской области, повредив жилые дома, предприятие, учебное заведение, кафе и ранив по меньшей мере 5 человек.

Война •   •  14716 просмотра
По Харькову россияне накануне ударили УМБП Д-30, по области били КАБами и "Ланцетом", есть раненые - ОВА

Луганщина: рф пыталась ударить 8 дронами вблизи Невского, оккупанты лишают ветеранов льгот из-за отсутствия российского паспорта

Армия рф пыталась нанести удар 8 беспилотниками вблизи Невского Луганской области. На ВОТ оккупанты лишают льгот ветеранов Второй мировой войны у которых нет российских паспортов. Также оккупанты оставили без ремонта крыши поврежденных домов в Рубежном.

Общество •   •  15308 просмотра
Луганщина: рф пыталась ударить 8 дронами вблизи Невского, оккупанты лишают ветеранов льгот из-за отсутствия российского паспорта

В Одессе прогремел взрыв

Звуки взрыва снова слышали жители Одессы.

Война •   •  16440 просмотра
В Одессе прогремел взрыв

Бизнес под ракетами: Одесская область смогла выйти на довоенный уровень

Бизнес Одесской области смог восстановиться на 80% через три месяца после начала полномасштабного вторжения рф. Благодаря мерам поддержки со стороны областной администрации превышены даже некоторые довоенные показатели.

Война •   •  17472 просмотра
Бизнес под ракетами: Одесская область смогла выйти на довоенный уровень