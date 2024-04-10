российский вертолет Ка-27 уничтожен в Крыму - ВМС ВСУ

Нардеп назвал таможни, которые в обход Одесской области оформляют черный экспорт зерна - страна потеряла из-за них уже 7 млрд долларов

Народный депутат Марьян Заблоцкий обнаружил, что махинации с экспортом сельскохозяйственной продукции через таможни в обход Одесской области стоили Украине более 7 миллиардов долларов.