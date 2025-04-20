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российский удар по Станиславу на Херсонщине унес жизни мужчины

Киев • УНН

 • 766 просмотра

В Станиславе на Херсонщине из-за российского удара 19 апреля погиб мужчина. Он 1967 года рождения и получил несовместимые с жизнью ранения от комбинированной атаки врага.

российский удар по Станиславу на Херсонщине унес жизни мужчины

Из-за вражеского удара по Станиславу Херсонской области в субботу, 19 апреля погиб мужчина. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Херсонской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин, передает УНН.

К сожалению, российская армия убила еще одного жителя Херсонщины. Стало известно о гибели мужчины 1967 года рождения, который вчера попал под комбинированный вражеский удар в Станиславе

- написал чиновник.

По словам главы Херсонской ОВА, мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. 

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