російський удар по Станіславу на Херсонщині забрав життя чоловіка
Київ • УНН
У Станіславі на Херсонщині через російський удар 19 квітня загинув чоловік. Він 1967 року народження та дістав несумісні з життям поранення від комбінованої атаки ворога.
Через ворожий удар по Станіславу Херсонської області у суботу, 19 квітня загинув чоловік. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Херсонської обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін, передає УНН.
На жаль, російська армія вбила ще одного жителя Херсонщини. Стало відомо про загибель чоловіка 1967 року народження, який вчора потрапив під комбінований ворожий удар у Станіславі
За словами очільника Херсонської ОВА, чоловік дістав поранення, несумісні з життям.
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