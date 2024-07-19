В результате ракетного удара россиян по Николаеву известно уже о 14 раненых. Об этом рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.

Детали

По его словам, в результате российского ракетного удара ранены почти полтора десятка человек.

Россияне, предварительно, ударили по Николаеву ракетой Х-59, погиб 12-летний мальчик - ОГП

Сейчас известно уже о 14 пострадавших и 3 погибших - заявил Сенкевич.

Напомним

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской площадке в Николаеве. В результате атаки погибли три человека, в том числе ребенок, еще пятеро получили ранения.

Президент Зеленский отреагировал на российский удар по Николаеву, призывая к новым решениям для защиты Украины. Он отметил, что россия должна почувствовать силу мира, поскольку давления на нее недостаточно.