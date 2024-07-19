В результате российского ракетного удара по Николаеву пострадало 14 человек, погибло 3, включая 12-летнего мальчика. Президент Зеленский призвал к новым решениям для защиты Украины после атаки на детскую площадку.
В результате ракетного удара россиян по Николаеву известно уже о 14 раненых. Об этом рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает УНН.
Детали
По его словам, в результате российского ракетного удара ранены почти полтора десятка человек.
Россияне, предварительно, ударили по Николаеву ракетой Х-59, погиб 12-летний мальчик - ОГП19 июля 2024, 17:32 • 31056 просмотров
Сейчас известно уже о 14 пострадавших и 3 погибших
Напомним
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской площадке в Николаеве. В результате атаки погибли три человека, в том числе ребенок, еще пятеро получили ранения.
Президент Зеленский отреагировал на российский удар по Николаеву, призывая к новым решениям для защиты Украины. Он отметил, что россия должна почувствовать силу мира, поскольку давления на нее недостаточно.