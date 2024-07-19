Вечером россияне нанесли удар по жилому кварталу города Николаева, предварительно, ракетой Х-59. В результате удара погибли женщина, мужчина и 12-летний мальчик. Еще 5 человек получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

По данным следствия, 18 июля в 17:13 ч войска рф нанесли авиационный удар по жилому кварталу города Николаева. Известно о трех погибших - пожилой женщине, мужчине и 12-летнем мальчике. Еще 5 человек получили ранения различной степени тяжести. В результате авиаудара повреждена детская площадка детского сада во дворе многоэтажек. Взрывной волной и обломками повреждены многоквартирные жилые дома. Предварительно, оккупанты ударили по городу Х-59. Информация по пострадавшим постоянно уточняется - говорится в сообщении.

Отмечается, что прокуратурой начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним,

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по детской площадке в Николаеве. В результате атаки погибли три человека, в том числе ребенок, еще пятеро получили ранения.

Президент Зеленский отреагировал на российский удар по Николаеву, призывая к новым решениям для защиты Украины. Он отметил, что россия должна почувствовать силу мира, поскольку давления на нее недостаточно.