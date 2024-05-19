российский удар по Харьковской области: 5 человек погибли, еще 8 ранены

В результате росского удара по пригороду Харьковщины погибли по меньшей мере 5 человек. Еще 8 получили ранения. Об этом заявил глава Малоданиловской громады Александр Гололобов, передает УНН

Детали

Предварительно 5 человек погибших в результате обстрела общественного объекта в одном из населенных пунктах нашей громады - заявил Голобов в своем Telegram-канале.

Также по его словам есть разрушения в результате российской атаки.

Тем временем глава Харьковской ОГА заявил, что известно по 8 раненых. По словам Синегубова россияне ударили по территории, где отдыхали местные жители.

Войска рф ударили по Харьковщине: уже известно о 8 раненых, среди них врач