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російський удар по Харківщині: 5 людей загинуло, ще 8 поранені

Київ • УНН

 • 25373 перегляди

Щонайменше 5 людей загинули і ще 8 отримали поранення в результаті російського удару по громадському об'єкту в передмісті Харкова, де відпочивали місцеві жителі.

Внаслідок роського удару по передмістю Харківщини загинуло щонайменше 5 людей. Ще 8 отримали поранення. Про це заявив очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов, передає УНН

Деталі 

Попередньо 5 осіб загиблих в результаті обстрілу громадського об'єкта в одному з населених пунктах нашої громади 

- заявив Голобов у своєму Telegram-каналі. 

Також за його словами є руйнування внаслідок російської атаки. 

Тим часом голова Харківської ОВА заявив, що відомо по  8 поранених. За словами Синєгубова росіяни вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі.

Війська рф вдарили по Харківщині: вже відомо про 8 поранених, серед них лікар 19.05.24, 12:02 • 22940 переглядiв

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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