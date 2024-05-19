російський удар по Харківщині: 5 людей загинуло, ще 8 поранені
Київ • УНН
Щонайменше 5 людей загинули і ще 8 отримали поранення в результаті російського удару по громадському об'єкту в передмісті Харкова, де відпочивали місцеві жителі.
Внаслідок роського удару по передмістю Харківщини загинуло щонайменше 5 людей. Ще 8 отримали поранення. Про це заявив очільник Малоданилівської громади Олександр Гололобов, передає УНН
Деталі
Попередньо 5 осіб загиблих в результаті обстрілу громадського об'єкта в одному з населених пунктах нашої громади
Також за його словами є руйнування внаслідок російської атаки.
Тим часом голова Харківської ОВА заявив, що відомо по 8 поранених. За словами Синєгубова росіяни вдарили по території, де відпочивали місцеві жителі.
Війська рф вдарили по Харківщині: вже відомо про 8 поранених, серед них лікар 19.05.24, 12:02 • 22940 переглядiв