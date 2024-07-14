Российский ракетный удар по Днепропетровской области вызвал пожары и разрушения

Этой ночью российские войска совершили ракетную атаку по Днепровскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

По его словам, в результате вражеской атаки произошло возгорание. Чрезвычайники пожар уже ликвидировали.

Как отметил Лысак, также спасатели ликвидировали пожар в Криворожском районе, где в результате атаки БПЛА горела трава. Пострадала 67-летняя женщина. Ей оказали необходимую помощь. Она будет лечиться дома. В районе повреждены два частных дома.

Кроме того, четыре дома горели в Мировской громаде Никопольского района в результате обстрела из РСЗО "Град". Повреждены 5 частных домов, 7 хозяйственных построек, здание, которое не эксплуатируется, а также линии электропередачи.

Над Днепропетровской областью сбит беспилотник-разведчик