Российский ракетный удар по Днепропетровской области вызвал пожары и разрушения
Киев • УНН
Российские войска нанесли ракетный удар по Днепровскому району, вызвав пожары, которые были ликвидированы спасателями, а атака БПЛА в Криворожском районе привела к ранению 67-летней женщины и повреждению жилых домов.
Этой ночью российские войска совершили ракетную атаку по Днепровскому району Днепропетровской области. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
По его словам, в результате вражеской атаки произошло возгорание. Чрезвычайники пожар уже ликвидировали.
Как отметил Лысак, также спасатели ликвидировали пожар в Криворожском районе, где в результате атаки БПЛА горела трава. Пострадала 67-летняя женщина. Ей оказали необходимую помощь. Она будет лечиться дома. В районе повреждены два частных дома.
Кроме того, четыре дома горели в Мировской громаде Никопольского района в результате обстрела из РСЗО "Град". Повреждены 5 частных домов, 7 хозяйственных построек, здание, которое не эксплуатируется, а также линии электропередачи.
Над Днепропетровской областью сбит беспилотник-разведчик13 июля 2024, 09:48 • 26549 просмотров