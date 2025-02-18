Российский обстрел унес жизнь мужчины на Запорожье: его тело нашли под завалами
Киев • УНН
В Орехове Запорожской области в результате российского артобстрела погиб 80-летний мужчина. Тело пенсионера обнаружили под завалами его дома, который был разрушен и охвачен пожаром.
В Орехове Запорожской области в результате артиллерийского обстрела российских войск погиб 80-летний мужчина, тело пенсионера обнаружили под завалами его дома, сообщил во вторник глава Запорожской ОВА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
80-летний мужчина погиб в результате вражеской атаки на Орехов. Его тело обнаружили сегодня под завалами дома
По его словам, артобстрел вызвал разрушения и пожар в частном доме, где проживал пенсионер. "Мужчина погиб", - отметил он.
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