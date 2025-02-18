Російський обстріл забрав життя чоловіка на Запоріжжі: його тіло знайшли під завалами

В Оріхові Запорізької області внаслідок артилерійського обстрілу російських військ загинув 80-річний чоловік, тіло пенсіонера виявили під завалами його будинку, повідомив у вівторок голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.

80-річний чоловік загинув внаслідок ворожої атаки на Оріхів. Його тіло виявили сьогодні під завалами будинку - написав Федоров.

З його слів, артобстріл спричинив руйнування й пожежу в приватному будинку, де проживав пенсіонер. "Чоловік загинув", - зазначив він.

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