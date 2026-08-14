Российский дрон атаковал автомобиль в Херсонской области: ранены шестеро людей

$44.700.0151.550.06
ukenru
Эксклюзив
09:00 • 10758 просмотра
Деньги на счёте — ещё не гарантия: как получить туристическую визу в Великобританию
07:59 • 11697 просмотра
Из-за вражеских атак часть 3 областей осталась без света
07:00 • 12060 просмотра
россияне сбросили 8 авиабомб на Краматорск: 1 погибшая, 17 раненых
06:25 • 25256 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа
05:00 • 16633 просмотра
Курс валют на 14 августа: доллар и евро дешевеют
14 августа, 01:26 • 19972 просмотра
Трамп ввёл пошлины на импорт дронов и комплектующих к ним
13 августа, 23:12 • 19439 просмотра
Германия прекращает временную защиту для украинских мужчин призывного возраста, но есть нюанс
13 августа, 20:59 • 24085 просмотра
Удар по Краматорску: 1 погибший, 15 раненых из-за авиабомб рф
13 августа, 17:42 • 29654 просмотра
Украина предложила россии перемирие в Чёрном море, ответа пока не получила - СМИ
13 августа, 16:32 • 27038 просмотра
Штурмовой полк "Скеля" переходит под оперативное руководство "Азова" - Братущак
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
3м/с
40%
752мм
Популярные новости
ЦПД: рф распространяет во Франции фейки о кандидатах, поддерживающих Украину14 августа, 00:53 • 15076 просмотра
Кушнер едет к Нетаньяху на переговоры по Газе — Axios14 августа, 01:57 • 14075 просмотра
Вражеский БПЛА повредил жилой дом в Черкасской области, есть пострадавшие14 августа, 02:28 • 14850 просмотра
Что празднуют 14 августа в Украине и мире14 августа, 03:00 • 12492 просмотра
История и особенности финской кухни: что едят в стране тысячи озёрPhoto08:39 • 11624 просмотра
публикации
Куда сходить в Киеве на выходных 15–16 августаPhoto10:08 • 2046 просмотра
История и особенности финской кухни: что едят в стране тысячи озёрPhoto08:39 • 11674 просмотра
Аудит уголовных дел БЭБ должен стать следующим шагом перезагрузки органа06:25 • 25249 просмотра
Отсрочка от мобилизации с 1 сентября — какие новые правила бронирования начнут действовать в УкраинеPhoto13 августа, 15:34 • 32082 просмотра
Как очистить кэш на Android: пошаговая инструкция13 августа, 13:22 • 34978 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Прокудин Александр Сергеевич
Юлия Свириденко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Белый дом
Донецкая область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Ви из BTS рассказал о потере слуха на одно ухо13 августа, 07:24 • 39385 просмотра
Трэвис Келси рассказал подробности свадьбы с Тейлор Свифт и назвал её лучшей ночью в жизниPhoto12 августа, 22:15 • 36195 просмотра
Рианна показала редкие фотографии со всеми тремя детьми на БарбадосеPhoto12 августа, 07:57 • 54221 просмотра
Криштиану Роналду женился на Джорджине Родригес после 10 лет отношенийPhoto11 августа, 20:18 • 48999 просмотра
Топ-7 лучших кремов для медовика и домашних десертовPhoto10 августа, 15:39 • 186676 просмотра
Актуальное
Шахед-136
YouTube
Дія (сервис)
Еврофайтер Тайфун
Отопление

Российский дрон атаковал автомобиль в Херсонской области: ранены шестеро людей

Киев • УНН

 • 1184 просмотра

В селе Дарьевка Херсонского района российские войска с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль, ранив шестерых людей, в том числе 16-летнего юношу. Пострадавших госпитализировали, начато расследование военного преступления.

Российский дрон атаковал автомобиль в Херсонской области: ранены шестеро людей

Российские войска с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль в Херсонской области, ранены шесть человек, среди них ребенок, сообщили в пятницу в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 14 августа около 09:00 российские военные атаковали беспилотным летательным аппаратом село Дарьевка Херсонского района.

"В результате удара ранения различной степени тяжести получили шестеро гражданских лиц, среди которых 16-летний парень. В момент атаки люди находились в автомобиле", — сообщили в прокуратуре.

Как указал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, под вражеский удар попали 16-летний парень, 57-летний мужчина и четыре женщины в возрасте 85, 76, 51 и 63 лет. У них — взрывные травмы и осколочные ранения головы, туловища и конечностей. Всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас медики проводят обследование и оказывают им необходимую помощь.

Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

По данным полиции Херсонщины, за прошедшие сутки по правобережью Херсонской области российские войска били из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, тактической авиации, применяли БПЛА различных типов, ранены 14 человек, повреждены 5 многоэтажек и 15 частных домов, 2 коммунальных предприятия, музей, учебное заведение, магазин, автомобиль, склады. Российские военные, в частности, нанесли авиационный удар управляемой бомбой по прибрежной части Центрального района Херсона.

Юлия Шрамко

Война в Украине
Взрывы
Война в Украине
Прокудин Александр Сергеевич
Херсонская область
Херсон