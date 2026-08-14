Российский дрон атаковал автомобиль в Херсонской области: ранены шестеро людей
Киев • УНН
В селе Дарьевка Херсонского района российские войска с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль, ранив шестерых людей, в том числе 16-летнего юношу. Пострадавших госпитализировали, начато расследование военного преступления.
Российские войска с помощью дрона атаковали гражданский автомобиль в Херсонской области, ранены шесть человек, среди них ребенок, сообщили в пятницу в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
По данным следствия, 14 августа около 09:00 российские военные атаковали беспилотным летательным аппаратом село Дарьевка Херсонского района.
"В результате удара ранения различной степени тяжести получили шестеро гражданских лиц, среди которых 16-летний парень. В момент атаки люди находились в автомобиле", — сообщили в прокуратуре.
Как указал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, под вражеский удар попали 16-летний парень, 57-летний мужчина и четыре женщины в возрасте 85, 76, 51 и 63 лет. У них — взрывные травмы и осколочные ранения головы, туловища и конечностей. Всех пострадавших доставили в больницу. Сейчас медики проводят обследование и оказывают им необходимую помощь.
Начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
По данным полиции Херсонщины, за прошедшие сутки по правобережью Херсонской области российские войска били из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, тактической авиации, применяли БПЛА различных типов, ранены 14 человек, повреждены 5 многоэтажек и 15 частных домов, 2 коммунальных предприятия, музей, учебное заведение, магазин, автомобиль, склады. Российские военные, в частности, нанесли авиационный удар управляемой бомбой по прибрежной части Центрального района Херсона.