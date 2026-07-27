Российский бизнес все активнее избавляется от активов внутри РФ на фоне длительного падения фондового рынка и потери доверия инвесторов. Самые богатые предприниматели страны переводят капиталы в криптовалюту, зарубежную недвижимость и частные фонды, что свидетельствует о росте опасений относительно будущего российской экономики. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Самые богатые люди России срочно меняют структуру своих инвестиционных портфелей в пользу криптовалюты, недвижимости за рубежом и частных инвестиционных фондов. Об этом свидетельствует состояние фондового рынка в РФ, который уверенно катится вниз уже 19-ю неделю подряд. Желание избавиться от российских ценных бумаг и вывести активы из страны красноречиво говорит лишь об одном: люди теряют веру в будущее финансового проекта под названием "Россия" - говорится в сообщении.

По состоянию на середину июля акции ведущих российских компаний существенно подешевели: "Газпром" и "ВТБ" потеряли более 21%, "Норникель" – 24%, "Аэрофлот" – 27%, "МТС" – 28%. Крупнейший золотодобытчик в России компания "Полюс" лишь за две недели потеряла более половины своей стоимости – 53%. С начала апреля текущего года, по оценкам аналитиков, российский фондовый рынок потерял примерно 30% своей стоимости и откатился до уровня 2016 года. Такой ситуации не наблюдалось за весь период ведения статистики, начиная с 1997 года.

В разведке отмечают, что подсчеты ярко иллюстрируют токсичность современных российских ценных бумаг. Если бы инвестор в начале 2006 года вложил одну тысячу долларов США в акции "Apple", то сегодня получил бы более 130 тыс. долларов прибыли. Та же инвестиция в акции "Газпрома", наоборот, привела бы к потере более 600 долларов.

Неслучайно Минфин РФ уже трижды в течение последнего месяца останавливал размещение облигаций федерального займа. Предложения инвесторов были настолько невыгодными для эмитента, что он фактически убегал с торгов, оставшись без привлеченных средств - добавили в СЗРУ.

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