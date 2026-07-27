российский бизнес активно выводит активы из рф из-за обвала фондового рынка - разведка

$44.810.0050.970.09
ukenru
09:13 • 6580 просмотра
Ракетный удар рф по Киевщине во время оружейной выставки унес жизни уже 11 человек - умер дипломат Мальтийского ордена
Эксклюзив
08:06 • 21847 просмотра
Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?
Эксклюзив
06:38 • 18611 просмотра
Астрологический прогноз на 27 июля – 2 августа: полнолуние в Водолее открывает новый этап перемен
05:53 • 20672 просмотра
Бернем во время первого визита иностранного лидера при его премьерстве примет Зеленского
27 июля, 04:17 • 22201 просмотра
Дальнобойные удары по России — это совместные усилия, а не заслуга одного человека — Зеленский в интервью CNN
27 июля, 02:02 • 25217 просмотра
Зеленский: Путин готовит мобилизацию сотен тысяч солдат для войны
26 июля, 19:05 • 28964 просмотра
Удар рф по Чернигову - количество пострадавших возросло до 25 человек, спасательные работы завершеныPhoto
26 июля, 16:48 • 39215 просмотра
путин снова "блеснул знанием" истории и заговорил о претензиях соседей на запад Украины
26 июля, 13:57 • 32661 просмотра
БПЛА рф атаковал супермаркет АТБ в Чернигове, есть погибшие и раненые, среди жертв - ребенок
26 июля, 13:14 • 31891 просмотра
Зеленский встретится с Трампом в Белом доме на следующей неделе - ABC News
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+30°
4.7м/с
25%
743мм
Популярные новости
Российский флот формирует полки беспилотных систем для защиты от ударов Украины - ISW27 июля, 02:31 • 11465 просмотра
российский дрон атаковал Запорожье, ранены два человека27 июля, 02:42 • 6400 просмотра
Что празднуют 27 июля в Украине и мире27 июля, 03:00 • 12438 просмотра
Враг атаковал Днепр, повреждены дома и автомобилиPhoto27 июля, 04:31 • 16375 просмотра
Иранские чиновники усиливают угрозы Украине после удара в Каспийском море08:54 • 9612 просмотра
публикации
Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?
Эксклюзив
08:06 • 21860 просмотра
Метеоритный дождь потока Дельта-Аквариды: когда наблюдать в 2026 году26 июля, 07:19 • 48708 просмотра
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 134696 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 124414 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 128740 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Михаил Федоров
Александр Сырский
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Харьковская область
Иран
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера26 июля, 03:10 • 48419 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 124476 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 126750 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 159777 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 147960 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Социальная сеть
Ракетная система С-400
Financial Times

российский бизнес активно выводит активы из рф из-за обвала фондового рынка - разведка

Киев • УНН

 • 1116 просмотра

Самые богатые предприниматели россии переводят капиталы в криптовалюту и зарубежную недвижимость. Фондовый рынок рф потерял 30% стоимости с апреля, упав до уровня 2016 года.

российский бизнес активно выводит активы из рф из-за обвала фондового рынка - разведка

Российский бизнес все активнее избавляется от активов внутри РФ на фоне длительного падения фондового рынка и потери доверия инвесторов. Самые богатые предприниматели страны переводят капиталы в криптовалюту, зарубежную недвижимость и частные фонды, что свидетельствует о росте опасений относительно будущего российской экономики. Об этом сообщает Служба внешней разведки, пишет УНН.

Самые богатые люди России срочно меняют структуру своих инвестиционных портфелей в пользу криптовалюты, недвижимости за рубежом и частных инвестиционных фондов. Об этом свидетельствует состояние фондового рынка в РФ, который уверенно катится вниз уже 19-ю неделю подряд. Желание избавиться от российских ценных бумаг и вывести активы из страны красноречиво говорит лишь об одном: люди теряют веру в будущее финансового проекта под названием "Россия"

- говорится в сообщении.

По состоянию на середину июля акции ведущих российских компаний существенно подешевели: "Газпром" и "ВТБ" потеряли более 21%, "Норникель" – 24%, "Аэрофлот" – 27%, "МТС" – 28%. Крупнейший золотодобытчик в России компания "Полюс" лишь за две недели потеряла более половины своей стоимости – 53%. С начала апреля текущего года, по оценкам аналитиков, российский фондовый рынок потерял примерно 30% своей стоимости и откатился до уровня 2016 года. Такой ситуации не наблюдалось за весь период ведения статистики, начиная с 1997 года.

В разведке отмечают, что подсчеты ярко иллюстрируют токсичность современных российских ценных бумаг. Если бы инвестор в начале 2006 года вложил одну тысячу долларов США в акции "Apple", то сегодня получил бы более 130 тыс. долларов прибыли. Та же инвестиция в акции "Газпрома", наоборот, привела бы к потере более 600 долларов.

Неслучайно Минфин РФ уже трижды в течение последнего месяца останавливал размещение облигаций федерального займа. Предложения инвесторов были настолько невыгодными для эмитента, что он фактически убегал с торгов, оставшись без привлеченных средств

- добавили в СЗРУ.

Госдума готовит закон о блокировке счетов "беглецов" из России без суда - разведка22.07.26, 17:04 • 4116 просмотров

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Недвижимость
Санкции
Газпром
Apple Inc.