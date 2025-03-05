Российский беспилотник "Молния" атаковал Харьков: что известно
Киев • УНН
В Основянском районе Харькова зафиксирован удар вражеского БПЛА типа "Молния". Атака пришлась по заброшенной территории, без пожара и пострадавших.
В Основянском районе Харькова зафиксирован удар вражеского дрона типа "Молния", атака рф пришлась по заброшенной территории, без пожара и пострадавших, сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в среду, пишет УНН.
Детали
Сначала о сегодняшнем ударе сообщил Терехов. "Предварительно имеем удар вражеским БПЛА типа "Молния" по центральной части города... Предварительно, удар пришёлся по Основянском районе Харькова...
Подтвержден прилет "Молнии" по заброшенной территории в Основянском районе. Без пожара, без пострадавших на данный момент", - написал мэр города.
"Оккупанты ударили вражеским беспилотником в Основянском районе Харькова. Без пострадавших. Профильные службы выехали на место попаданий", - подтвердил Синегубов.
Дополнение
По данным главы ОВА, за минувшие сутки в Харьковской области зафиксированы вражеские удары в Харькове и четырёх районах:
- 5 марта, 01:04, Изюмский р-н, с. Донец. В результате боевой работы сил ПВО по БПЛА «Шахед» произошло падение обломков, на открытой территории горела трава на площади 1 га.
- 00:21, Чугуевский р-н, между населенными пунктами г. Змиев и с. Бутовка. Падение обломков БПЛА "Шахед" в лесной массив. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.
- 4 марта, 23:11, г. Харьков. В результате попадания БПЛА «Шахед» повреждено остекление окон складских помещений, ЛЭП и 3 автомобиля. А также в троллейбусном депо повреждено остекление одного автобуса, двух троллейбусов, остекление окон зданий.
- 15:30, Харьковский р-н, с. Козача Лопань. Попадание КАБ на территории частного домовладения, в результате чего пострадал 41-летний мужчина.
- 10:15, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела повреждено остекление окон, крыша частного дома и два автомобиля.
- 08:21, Изюмский р-н, между населенными пунктами с. Пидвысокое и с. Мирное произошел обстрел.