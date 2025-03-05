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Российский беспилотник "Молния" атаковал Харьков: что известно

Киев • УНН

 • 25989 просмотра

В Основянском районе Харькова зафиксирован удар вражеского БПЛА типа "Молния". Атака пришлась по заброшенной территории, без пожара и пострадавших.

Российский беспилотник "Молния" атаковал Харьков: что известно

В Основянском районе Харькова зафиксирован удар вражеского дрона типа "Молния", атака рф пришлась по заброшенной территории, без пожара и пострадавших, сообщили глава Харьковской ОВА Олег Синегубов и мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram в среду, пишет УНН.

Детали

Сначала о сегодняшнем ударе сообщил Терехов. "Предварительно имеем удар вражеским БПЛА типа "Молния" по центральной части города... Предварительно, удар пришёлся по Основянском районе Харькова...
Подтвержден прилет "Молнии" по заброшенной территории в Основянском районе. Без пожара, без пострадавших на данный момент", - написал мэр города.

"Оккупанты ударили вражеским беспилотником в Основянском районе Харькова. Без пострадавших. Профильные службы выехали на место попаданий", - подтвердил Синегубов.

Дополнение

По данным главы ОВА, за минувшие сутки в Харьковской области зафиксированы вражеские удары в Харькове и четырёх районах:

  • 5 марта, 01:04, Изюмский р-н, с. Донец. В результате боевой работы сил ПВО по БПЛА «Шахед» произошло падение обломков, на открытой территории горела трава на площади 1 га.
    • 00:21, Чугуевский р-н, между населенными пунктами г. Змиев и с. Бутовка. Падение обломков БПЛА "Шахед" в лесной массив. Информация о пострадавших и повреждениях не поступала.
      • 4 марта, 23:11, г. Харьков. В результате попадания БПЛА «Шахед» повреждено остекление окон складских помещений, ЛЭП и 3 автомобиля. А также в троллейбусном депо повреждено остекление одного автобуса, двух троллейбусов, остекление окон зданий.
        • 15:30, Харьковский р-н, с. Козача Лопань. Попадание КАБ на территории частного домовладения, в результате чего пострадал 41-летний мужчина.
          • 10:15, Купянский р-н, г. Купянск. В результате обстрела повреждено остекление окон, крыша частного дома и два автомобиля.
            • 08:21, Изюмский р-н, между населенными пунктами с. Пидвысокое и с. Мирное произошел обстрел.
              Юлия Шрамко

              Юлия Шрамко

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