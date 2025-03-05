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Російський безпілотник "Молнія" атакував Харків: що відомо

Київ • УНН

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В Основ'янському районі Харкова зафіксовано удар ворожого БПЛА типу "Молнія". Атака прийшлася по закинутій території, без пожежі та постраждалих.

Російський безпілотник "Молнія" атакував Харків: що відомо

В Основ'янському районі Харкова зафіксовано удар ворожого дрона типу "Молнія", атака рф прийшлася по закинутій території, без пожежі та постраждалих, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у середу, пише УНН.

Деталі

Спочатку про сьогоднішній удар повідомив Терехов. "Попередньо маємо удар ворожим БПЛА типу " Молнія" по центральній частині міста... Попередньо, удар прийшовся по Основʼянському району Харкова...
Підтверджено приліт "Молнії" по закинутій території в Основʼянському районі. Без пожежі, без постраждалих на дану хвилину", - написав мер міста.

"Окупанти вдарили ворожим безпілотником в Основʼянському районі Харкова. Без постраждалих. Профільні служби виїхали на місце влучань", - підтвердив Синєгубов.

Доповнення

За даними голови ОВА, за минулу добу у Харківській області зафіксовано ворожі удари у Харкові та чотирьох районах:

  • 5 березня, 01:04, Ізюмський р-н, с. Донець. У результаті бойової роботи сил ППО по БПЛА «Шахед»відбулось падіння уламків, на відкритій території горіла трава на площі 1 га.
    • 00:21, Чугуївський р-н, між населеними пунктами м. Зміїв та с. Бутівка. Падіння уламків БПЛА "Шахед" у лісовий масив. Інформація щодо постраждалих та пошкодження не надходила.
      • 4 березня, 23:11, м. Харків. Внаслідок влучання БПЛА «Шахед» пошкоджено скління вікон складських приміщень, ЛЕП та 3 автомобіля. А також у тролейбусному депо пошкоджено скління одного автобуса, двох тролейбусів, скління вікон будівель.
        • 15:30, Харківський р-н, с. Козача Лопань. Влучання КАБ на території приватного домоволодіння, внаслідок чого постраждав 41-річний чоловік.
          • 10:15, Куп'янський р-н, м. Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено скління вікон, дах приватного будинку та два автомобіля.
            • 08:21, Ізюмський р-н, між населеними пунктами с. Підвисоке та с. Мирне відбувся обстріл.
              Юлія Шрамко

              Юлія Шрамко

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