Російський безпілотник "Молнія" атакував Харків: що відомо

В Основ'янському районі Харкова зафіксовано удар ворожого дрона типу "Молнія", атака рф прийшлася по закинутій території, без пожежі та постраждалих, повідомили голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов у Telegram у середу, пише УНН.

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Спочатку про сьогоднішній удар повідомив Терехов. "Попередньо маємо удар ворожим БПЛА типу " Молнія" по центральній частині міста... Попередньо, удар прийшовся по Основʼянському району Харкова...

Підтверджено приліт "Молнії" по закинутій території в Основʼянському районі. Без пожежі, без постраждалих на дану хвилину", - написав мер міста.

"Окупанти вдарили ворожим безпілотником в Основʼянському районі Харкова. Без постраждалих. Профільні служби виїхали на місце влучань", - підтвердив Синєгубов.

Доповнення

За даними голови ОВА, за минулу добу у Харківській області зафіксовано ворожі удари у Харкові та чотирьох районах: