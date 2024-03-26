российские войска понесли потери: За сутки погибло 770 военнослужащих

Сегодня день больных эпилепсией: ситуация с заболеваемостью в Украине

26 марта во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с эпилепсией или Фиолетовый день, призванный повысить осведомленность об эпилепсии, хроническом неврологическом расстройстве, характеризующемся приступами, а также преодолеть социальную стигматизацию и проблемы, с которыми сталкиваются люди, страдающие этой болезнью.