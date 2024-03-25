рф несет потери: 640 военнослужащих погибли за сутки

Сегодня День Службы безопасности Украины: роль СБУ в отражении российской агрессии

Служба безопасности Украины отмечает сегодня свой профессиональный праздник, отмечая свое основание в 1992 году и решающую роль в противодействии российской агрессии, включая Крымский кризис 1994 года, российскую оккупацию Крыма 2014 года, борьбу с пророссийскими сепаратистами на Востоке Украины и продолжающееся полномасштабное российское вторжение.