российские войска обстреливают позиции ВСУ в Донецкой области около 2 тыс. раз в сутки - ОВА

В Донецкой области ежедневно происходит 80-120 боевых столкновений с оккупантами, армия рф около 2 тысяч раз обстреливает позиции ВСУ из различного вооружения. Об этом рассказал председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин на встрече с представителями ООН в Украине, передает УНН.

Детали

Филашкин отметил, что Донецкая область остается наиболее пострадавшим регионом Украины.

Ежедневно в области происходит 80-120 боевых столкновений с врагом, а россияне около 2000 раз обстреливают позиции наших военных из различного вооружения - сообщил Филашкин в соцсетях.

По его словам, в течение последней недели россияне продолжали били по гражданским целям в относительном тылу. Сильно пострадала Кураховская громада, подверглись ударам Краматорск и Славянск.

Дополнение

В ночь на 23 февраля армия рф ударила тремя ракетами по Мирнограду Донецкой области, в результате чего погиб один человек. Кроме того, враг ударил "шахедами" по поселку Полтавка - повредил сельскохозяйственное предприятие и 480 тонн зерна.