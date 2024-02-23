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российские войска обстреливают позиции ВСУ в Донецкой области около 2 тыс. раз в сутки - ОВА

российские войска обстреливают позиции ВСУ в Донецкой области около 2 тыс. раз в сутки - ОВА

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 15:03  •  5477 просмотра

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Российская армия обстреливает позиции Вооруженных сил Украины около 2 000 раз в день из различных видов оружия в Донецкой области, где ежедневно происходит 80-120 боевых столкновений.

В Донецкой области ежедневно происходит 80-120 боевых столкновений с оккупантами, армия рф около 2 тысяч раз обстреливает позиции ВСУ из различного вооружения. Об этом рассказал председатель Донецкой ОВА Вадим Филашкин на встрече с представителями ООН в Украине, передает УНН

Детали 

Филашкин отметил, что Донецкая область остается наиболее пострадавшим регионом Украины. 

Ежедневно в области происходит 80-120 боевых столкновений с врагом, а россияне около 2000 раз обстреливают позиции наших военных из различного вооружения

- сообщил Филашкин в соцсетях.

По его словам, в течение последней недели россияне продолжали били по гражданским целям в относительном тылу. Сильно пострадала Кураховская громада, подверглись ударам Краматорск и Славянск.

Дополнение 

В ночь на 23 февраля армия рф ударила тремя ракетами по Мирнограду Донецкой области, в результате чего погиб один человек. Кроме того, враг ударил "шахедами" по поселку Полтавка - повредил сельскохозяйственное предприятие и  480 тонн зерна. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
mirnogradМирноград
kurakhoveКурахово
ukrainaУкраина
kramatorskКраматорск
donetskДонецк
російські війська обстрілюють позиції ЗСУ на Донеччині близько 2 тис. разів на добу - ОВА
Russian troops shell Ukrainian positions in Donetsk region about 2 thousand times a day - RMA
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