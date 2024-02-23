російські війська обстрілюють позиції ЗСУ на Донеччині близько 2 тис. разів на добу - ОВА
Київ • УНН
Російська армія обстрілює позиції Збройних сил України близько 2 000 разів на день з різних видів зброї в Донецькій області, де щодня відбувається 80-120 бойових зіткнень.
У Донецькій області щодня відбувається 80-120 бойових зіткнень з окупантами, армія рф близько 2 тисяч разів обстрілює позиції ЗСУ з різного озброєння. Про це розповів голова Донецької ОВА Вадим Філашкін на зустрічі із представниками ООН в Україні, передає УНН.
Деталі
Філашкін зазначив, що Донеччина залишається найбільш постраждалим регіоном України.
Щодня в області відбувається 80-120 бойових зіткнень з ворогом, а росіяни близько 2000 разів обстрілюють позиції наших військових з різного озброєння
За його словами, протягом останнього тижня росіяни продовжували били по цивільним цілям у відносному тилу. Сильно постраждала Курахівська громада, зазнали ударів Краматорськ і Слов’янськ.
Доповнення
У ніч на 23 лютого армія рф вдарила трьома ракетами по Мирнограду Донецької області, внаслідок чого загинув один чоловік. Крім того, ворог вдарив "шахедами" по селищу Полтавка - пошкодив сільськогосподарське підприємство і 480 тонн зерна.