российские военные дважды неудачно штурмовали плацдарм украинских войск в Крынках - Силы обороны Юга

В операционной зоне Сил обороны юга враг не оставляет намерений выбить наши подразделения с занятых позиций. Об этом сообщили Силы обороны юга, передает УНН.

На левобережье Днепра оккупанты решились на 2 неудачных штурма наших позиций в районе Крынок на Херсонщине, а также осуществили 4 штурма вблизи Роботино в Запорожье - говорится в сообщении.

Однако, понеся потери, россияне отошли на свои исходные позиции.

Отмечается, что наши бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций.

Однако, оккупанты не прекращают аэроразведку, давят артиллерийскими обстрелами, наносят авиационные удары, применяют большое количество ударных дронов различных типов.

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Сообщается также, что в Черное море на боевое дежурство вышел 1 патрульный вражеский корабль. Ракетоносители продолжают находиться в пунктах базирования.

Силы обороны работают над расширением плацдарма в районе Крынок - Гуменюк