Силы обороны работают над расширением плацдарма в районе Крынок - Гуменюк

Украинские военные работают над расширением плацдарма в районе Крынок на левобережье Херсонской области. За минувшие сутки россияне потеряли в районе Крынок около 30 оккупантов в результате неудачного штурма. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона в пятницу, передает УНН.

Детали

"Мы продолжаем борьбу, продолжаем ее и на том плацдарме, где закреплены, и работаем над его расширением. Продолжаем и контрбатарейную (борьбу - ред.). Так, к примеру, несмотря на то, что враг все же не оставляет попыток штурмовать, и один штурм они все же провели за прошедшие боевые сутки, тем не менее их потери в районе Крынок составили около 30 оккупантов - это безвозвратные и санитарные. Также потеряли и два миномета. То есть штурм снова был неудачным, и они вернулись на свои позиции фактически ни с чем", - рассказала Гуменюк.

Также она отметила, что российские оккупанты до сих пор не применяют бронетехнику, она остается под командирским эмбарго, и очевидно, что штурмы им даются все сложнее в смысле подбора личного состава, который пойдет на такой штурм. Потому что у них распространяется информация, что это билет в один конец.

Гуменюк о ситуации в Крынках: Силы обороны продолжают удерживать плацдарм

Кроме того, она рассказала, на чем сосредоточена боевая работа Сил обороны.

"Наша боевая работа сосредоточена на тех же направлениях - это лодки врага в районе островов в дельте Днепра, там, где они пытаются маневрируя пополнять боезапасы своих наблюдательных постов и разворачивать новые. А мы работаем над их сворачиванием. В частности, пункт боеснабжения был уничтожен, и снова работали по автомобильной технике, которой враг пытался маневрировать, располагая у себя новые артиллерийские позиции", - рассказала Гуменюк.

Также по ее словам, украинские военные работают над уничтожением пушек.

"За прошедшие сутки подтверждено уничтожение одного орудия, но общая картина по обстрелам немного изменилась. Погода способствует тому, что им труднее работать и артиллерией, и дронами. Плотная облачность и густой туман не дают возможности проводить качественное наведение. Но здесь скрывается другая опасность, они стреляют по жилым кварталам", - сказала Гуменюк.