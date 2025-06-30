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российские власти усиливают скрытую мобилизацию в Дагестане – партизаны

Киев • УНН

 • 51 просмотра

В дагестане, особенно в махачкале, фиксируется новая волна скрытой мобилизации, во время которой полицейские патрули проводят массовые проверки и задерживают молодых мужчин. Задержанных немедленно отправляют в военкоматы для постановки на учет или отправки на сборные пункты.

российские власти усиливают скрытую мобилизацию в Дагестане – партизаны

По данным агентов движения АТЕШ, в дагестане, в частности в махачкале, началась новая волна скрытой мобилизации. На улицах - полицейские патрули, массовые проверки документов и охота на молодых парней. Об этом сообщает УНН со ссылкой на военную партизанскую организацию АТЕШ.  

Детали

Официально рейды объясняют мерами якобы в рамках летнего призыва. Но фактически происходит сбор "пушечного мяса" для доукомплектования разбитых подразделений армии рф.

По сообщениям местных жителей, молодых людей задерживают прямо на улицах, проверяют по базам и, при отсутствии отсрочек, сразу отправляют в военкоматы. Там происходит постановка на учет и дальше, как повезет: от вручения повестки до немедленной отправки на сборные пункты. В одном из случаев парня просто затолкали в маршрутку без объяснений, и уже через несколько дней он ехал служить.

Партизаны совершили диверсию на железной дороге возле Ясиноватой в Донецкой области - "АТЕШ"28.06.25, 06:51 • 19785 просмотров

Скрытая мобилизация - это явный признак серьезного кадрового голода в российской армии. После масштабных потерь в наступательных операциях 2024–2025 годов оккупационное командование пытается заполнить ряды за счёт национальных республик, население которых считают расходным материалом.

- объяснили в АТЕШ.

Оккупанты готовят самокаты для штурмов на Херсонщине - партизаны20.06.25, 20:38 • 5311 просмотров

Лилия Набока

Лилия Набока

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