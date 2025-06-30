російська влада посилює приховану мобілізацію в Дагестані - партизани

$41.640.06
48.780.14
ukenru
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
12:58 • 13845 перегляди
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
12:57 • 12312 перегляди
Як не стати жертвою квартирних шахраїв: головні ознаки обману при оренді
Ексклюзив
10:13 • 20717 перегляди
Україна готується реформувати звання "Мати-героїня": що зміниться?
09:40 • 38287 перегляди
Удар по Кривому Рогу 30 червня: ворожий БПЛА влучив поряд з ТЦК
30 червня, 06:31 • 81356 перегляди
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати
29 червня, 16:28 • 99851 перегляди
Зеленський посмертно присвоїв пілоту Максиму Устименку звання Героя України: деталі указу
29 червня, 14:43 • 114890 перегляди
Трамп розглядає нові санкції проти рф після липневих канікул - сенатор Ліндсі Грем
Ексклюзив
29 червня, 10:23 • 102246 перегляди
Тиждень на зростаючому Місяці: астропрогноз на 30 червня - 6 липня
28 червня, 16:01 • 261590 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди
28 червня, 14:03 • 196137 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+22°
8.9м/с
42%
744мм
Популярнi новини
Шарліз Терон розкритикувала Джеффа Безоса та Лорен Санчес через їх гучне весілля за 50 мільйонів доларів30 червня, 06:34 • 37483 перегляди
Кривий Ріг зазнав дронової атаки рф, є влучання - Вілкул30 червня, 07:05 • 43590 перегляди
"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт30 червня, 07:19 • 53554 перегляди
Військовий відповів, чи дійсно ворог просувається на Запоріжжі30 червня, 07:21 • 34814 перегляди
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів11:05 • 30150 перегляди
Публікації
Канадський паспорт - не індульгенція: як претендент на “Гулівер” Адамовський намагається приховати громадянство рф
Ексклюзив
12:58 • 13820 перегляди
Які зміни чекають на українців в липні: новий стандарт напруги в електромережі та повернення індексації заробітної плати30 червня, 06:31 • 81324 перегляди
Що обʼєднує колишнього віцемера Харкова, працівницю суші-ресторану та фортифікаційні споруди28 червня, 16:01 • 261573 перегляди
"Я не ідеальна — я справжня": материнство Олени Сосєдки як приклад сили
Ексклюзив
27 червня, 15:12 • 279747 перегляди
Весілля століття за 20 мільйонів: Безос закрив частину Венеції для церемонії27 червня, 13:17 • 265902 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Сибіга Андрій Іванович
Дональд Трамп
Ігор Терехов
Володимир Зеленський
Ліндсі Грем
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Сполучені Штати Америки
Туреччина
Китайська Народна Республіка
Реклама
УНН Lite
Netflix демонструє тизер фільму "Троль 2", продовження успішної норвезької історії про монстрів11:05 • 30486 перегляди
"Формула-1" з Бредом Піттом дебютувала з $144 млн у світі і забезпечила Apple перший касовий хіт30 червня, 07:19 • 53875 перегляди
Тайський школяр щодня їздить до школи верхи на жеребці29 червня, 11:06 • 77936 перегляди
Джон Траволта відроджує культового героя з "Бріоліну" на Hollywood Bowl29 червня, 09:35 • 89587 перегляди
П’ять довгоочікуваних прем’єр: що подивитися у спекотному липні28 червня, 14:03 • 196137 перегляди
Актуальне
F-35 Lightning II
IRIS-T
Шахед-136
Дія (сервіс)
Eurofighter Typhoon

російська влада посилює приховану мобілізацію в Дагестані - партизани

Київ • УНН

 • 270 перегляди

У дагестані, особливо в махачкалі, фіксується нова хвиля прихованої мобілізації, під час якої поліцейські патрулі проводять масові перевірки та затримують молодих чоловіків. Затриманих негайно відправляють до військкоматів для постановки на облік або відправлення на збірні пункти.

російська влада посилює приховану мобілізацію в Дагестані - партизани

За даними агентів руху АТЕШ, у дагестані, зокрема в махачкалі, почалася нова хвиля прихованої мобілізації. На вулицях - поліцейські патрулі, масові перевірки документів та полювання на молодих хлопців. Про це повідомляє УНН з посиланням на військову партизанську організацію АТЕШ.  

Деталі

Офіційно рейди пояснюють заходами буцімто у межах літнього призову. Але фактично відбувається збір "гарматного м'яса" для доукомплектування розбитих підрозділів армії рф.

За повідомленнями місцевих жителів, молодих людей затримують прямо на вулицях, перевіряють по базах і, за відсутності відстрочок, відразу відправляють у військкомати. Там відбувається постановка на облік і далі, як пощастить: від вручення повістки до негайного відправлення на збірні пункти. В одному з випадків хлопця просто заштовхали в маршрутку без пояснень, і вже за кілька днів він їхав служити.

Партизани вчинили диверсію на залізниці біля Ясинуватої на Донеччині - АТЕШ28.06.25, 06:51 • 19785 переглядiв

Прихована мобілізація - це явна ознака серйозного кадрового голоду у російській армії. Після масштабних втрат у наступальних операціях 2024–2025 років окупаційне командування намагається заповнити лави рахунок національних республік, населення яких вважають витратним матеріалом.

- пояснили в АТЕШ.

Окупанти готують самокати для штурмів на Херсонщині - партизани20.06.25, 20:38 • 5311 переглядiв

Лілія Набока

Лілія Набока

ВійнаНовини Світу
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9