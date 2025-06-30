російська влада посилює приховану мобілізацію в Дагестані - партизани

За даними агентів руху АТЕШ, у дагестані, зокрема в махачкалі, почалася нова хвиля прихованої мобілізації. На вулицях - поліцейські патрулі, масові перевірки документів та полювання на молодих хлопців. Про це повідомляє УНН з посиланням на військову партизанську організацію АТЕШ.

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Офіційно рейди пояснюють заходами буцімто у межах літнього призову. Але фактично відбувається збір "гарматного м'яса" для доукомплектування розбитих підрозділів армії рф.

За повідомленнями місцевих жителів, молодих людей затримують прямо на вулицях, перевіряють по базах і, за відсутності відстрочок, відразу відправляють у військкомати. Там відбувається постановка на облік і далі, як пощастить: від вручення повістки до негайного відправлення на збірні пункти. В одному з випадків хлопця просто заштовхали в маршрутку без пояснень, і вже за кілька днів він їхав служити.

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Прихована мобілізація - це явна ознака серйозного кадрового голоду у російській армії. Після масштабних втрат у наступальних операціях 2024–2025 років окупаційне командування намагається заповнити лави рахунок національних республік, населення яких вважають витратним матеріалом. - пояснили в АТЕШ.

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