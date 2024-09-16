российские ракеты Х-22, вероятно, уже не производят - Плетенчук
Киев • УНН
Представитель ВМС Украины сообщил, что россия продолжает использовать ракеты Х-22, разработанные более 50 лет назад. Эти ракеты, вероятно, уже не производятся и имеют значительное отклонение от цели из-за расчета на ядерную боевую часть.
Ракеты Х-22, которые были разработаны в советском союзе более 50 лет назад, вероятно, уже не производят, однако россия продолжает их использовать. Об этом сказал представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
Ракеты Х-22 можно поделить "50 на 50", потому что больше, чем 50 лет назад эти ракеты стали на вооружение. Вероятнее всего, их уже больше не производят, это очень устаревший образец вооружения
Он рассказал, что из-за того, что ракета рассчитывалась на ядерную боевую часть, отклонение от цели могло быть очень значительным.
Ракета рассчитывалась на ядерную боевую часть, поэтому погрешность в 50 км для нее не была проблемой. В любом случае это устаревший образец. Также для того, чтобы его запускать, используется стратегическая авиация - это уже были и Ту-22, что свидетельствует о том, что россияне не решаются близко подходить к украинскому побережью, используя тактическую авиацию
Напомним
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