российские ракеты Х-22, вероятно, уже не производят - Плетенчук

Ракеты Х-22, которые были разработаны в советском союзе более 50 лет назад, вероятно, уже не производят, однако россия продолжает их использовать. Об этом сказал представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Ракеты Х-22 можно поделить "50 на 50", потому что больше, чем 50 лет назад эти ракеты стали на вооружение. Вероятнее всего, их уже больше не производят, это очень устаревший образец вооружения - сказал Плетенчук.

Он рассказал, что из-за того, что ракета рассчитывалась на ядерную боевую часть, отклонение от цели могло быть очень значительным.

Ракета рассчитывалась на ядерную боевую часть, поэтому погрешность в 50 км для нее не была проблемой. В любом случае это устаревший образец. Также для того, чтобы его запускать, используется стратегическая авиация - это уже были и Ту-22, что свидетельствует о том, что россияне не решаются близко подходить к украинскому побережью, используя тактическую авиацию - добавил представитель ВМС.

Напомним

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