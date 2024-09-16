Плетенчук про вихід 16 кораблів рф у море: росіяни могли відчути себе незатишно в новоросійську
Київ • УНН
Речник ВМС України прокоментував недавній вихід 16 російських кораблів у Чорне море. Він припустив, що це може бути пов'язано з відчуттям небезпеки на базі в новоросійську.
Нещодавній вихід в море 16 кораблів чф рф не для бойового завдання може свідчити про відчуття небезпеки на базі в новоросійську. Про це сказав речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.
Деталі
"Небезпека застосування (ракет типу "Калібр" з Чорного моря - ред.) присутня постійно. Насправді, подібні виходи в море докорінно не змінюють ситуацію, бо для того, щоб відстрілятися, потрібно вийти з гавані на годину чи дві", - сказав Плетенчук.
Він наголосив, що не може повʼязати нещодавній вихід 7 носіїв крилатих ракет в Чорному морі з маневрами чи з можливим застосуванням.
Це може свідчити, що в якийсь момент, мабуть, росіяни незатишно себе відчули на базі в новоросійську і мали обирати. У результаті вони вийшли в море, де могли зустрітись з українськими морськими дронами. Чому вони зробили такий вибір, ми дізнаємось згодом
Доповнення
Нещодавно, 14 вересня, за даними ВМС ЗСУ, росія вивела в Чорне море 16 військових кораблів, з яких 7 були носіями крилатих ракет типу "Калібр".