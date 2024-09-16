Плетенчук про вихід 16 кораблів рф у море: росіяни могли відчути себе незатишно в новоросійську

Нещодавній вихід в море 16 кораблів чф рф не для бойового завдання може свідчити про відчуття небезпеки на базі в новоросійську. Про це сказав речник ВМС ЗС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону у понеділок, передає УНН.

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"Небезпека застосування (ракет типу "Калібр" з Чорного моря - ред.) присутня постійно. Насправді, подібні виходи в море докорінно не змінюють ситуацію, бо для того, щоб відстрілятися, потрібно вийти з гавані на годину чи дві", - сказав Плетенчук.

Він наголосив, що не може повʼязати нещодавній вихід 7 носіїв крилатих ракет в Чорному морі з маневрами чи з можливим застосуванням.

Це може свідчити, що в якийсь момент, мабуть, росіяни незатишно себе відчули на базі в новоросійську і мали обирати. У результаті вони вийшли в море, де могли зустрітись з українськими морськими дронами. Чому вони зробили такий вибір, ми дізнаємось згодом - сказав Плетенчук.

Доповнення

Нещодавно, 14 вересня, за даними ВМС ЗСУ, росія вивела в Чорне море 16 військових кораблів, з яких 7 були носіями крилатих ракет типу "Калібр".