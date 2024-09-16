Плетенчук о выходе 16 кораблей рф в море: россияне могли почувствовали себя неуютно в новороссийске

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Силы ПВО работают на Киевщине из-за вражеских БпЛА

Силы ПВО работают на Киевщине из-за вражеских БпЛА

  •  71850 просмотра
Оккупанты ударили по Харькову: возросло количество пострадавших до 43 человек

Оккупанты ударили по Харькову: возросло количество пострадавших до 43 человек

  •  69584 просмотра
В Хмельницкой области произошли взрывы: объявлена воздушная тревога

В Хмельницкой области произошли взрывы: объявлена воздушная тревога

  •  74700 просмотра
Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

  •  61841 просмотра
Мексика вводит выборность судей через судебную реформу

Мексика вводит выборность судей через судебную реформу

  •  69569 просмотра
публикации
Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  134089 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  150905 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  145763 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  147864 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  152100 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

13 сентября 2024, 18:14  •  130067 просмотра
«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

«Мы создали историю": Криштиану Роналду набрал миллиард подписчиков в соцсетях

13 сентября 2024, 16:05  •  95354 просмотра
Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

Не сообщили, что покупатель - Джефф Безос: продавец многомиллионного особняка подал в суд на агентство недвижимости

12 сентября 2024, 16:11  •  106816 просмотра
"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

"Веном: Последний танец": Sony выпустила финальный трейлер заключительной части трилогии

12 сентября 2024, 13:53  •  107414 просмотра
Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

Тейлор Свифт установила рекорд на MTV VMA 2024: как прошло шоу

12 сентября 2024, 11:00  •  111369 просмотра
Актуальное
Плетенчук о выходе 16 кораблей рф в море: россияне могли почувствовали себя неуютно в новороссийске

Плетенчук о выходе 16 кораблей рф в море: россияне могли почувствовали себя неуютно в новороссийске

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 07:21  •  353 просмотра

Read in English

Представитель ВМС Украины прокомментировал недавний выход 16 российских кораблей в Черное море. Он предположил, что это может быть связано с ощущением опасности на базе в Новороссийске.

Недавний выход в море 16 кораблей чф рф не для боевого задания может свидетельствовать об ощущении опасности на базе в новороссийске. Об этом сказал спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Детали

«Опасность применения (ракет типа «Калибр» из Черного моря - ред.) присутствует постоянно. На самом деле, подобные выходы в море коренным образом не меняют ситуацию, потому что для того, чтобы отстреляться, нужно выйти из гавани на час или два», - сказал Плетенчук.

Он подчеркнул, что не может связать недавний выход 7 носителей крылатых ракет в Черном море с маневрами или с возможным применением.

Это может свидетельствовать, что в какой-то момент, видимо, россияне неуютно себя почувствовали на базе в Новороссийске и должны были выбирать. В результате они вышли в море, где могли встретиться с украинскими морскими дронами. Почему они сделали такой выбор, мы узнаем позже

- сказал Плетенчук.

Дополнение 

Недавно, 14 сентября, по данным ВМС ВСУ, россия вывела в Черное море 16 военных кораблей, из которых 7 были носителями крылатых ракет типа «Калибр».

Ирина Колесник

Ирина Колесник

Война
Эксклюзив
Адаптация детей-переселенцев в новых общинах неразрывно связана с интеграцией их родителей - детский психолог
  •  2706 просмотра

Адаптация детей-переселенцев в новых общинах неразрывно связана с интеграцией их родителей - детский психолог

Эксклюзив
Произойдут внутренние изменения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 сентября
  •  41390 просмотра

Произойдут внутренние изменения: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16 – 22 сентября

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена
14 сентября 2024, 11:22  •  115781 просмотра

Еще 103 украинских воинов вернулись из российского плена

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%
13 сентября 2024, 18:56  •  124212 просмотра

Проект Госбюджета-2025: курс - 45 грн/доллар, инфляция - 9,5%, ВВП - 2,7%

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные
13 сентября 2024, 18:14  •  130067 просмотра

Пять проникновенных мелодрам: что посмотреть в эти выходные

Правительство утвердило проект Госбюджета-2025: основные показатели
13 сентября 2024, 17:40  •  107912 просмотра

Правительство утвердило проект Госбюджета-2025: основные показатели

Эксклюзив
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
13 сентября 2024, 15:25  •  150905 просмотра

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"
13 сентября 2024, 14:30  •  62237 просмотра

Зеленский хочет представить мирный план Конгрессу США: "Некоторые шаги зависят он них"

Эксклюзив
Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных
13 сентября 2024, 12:56  •  53899 просмотра

Юрист о законопроекте о видеомониторинге: вводит тоталитарный контроль и создает риск утечки данных

Эксклюзив
Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР
13 сентября 2024, 11:51  •  46322 просмотра

Детям, которые переехали во время войны, трудно адаптироваться, если они учатся онлайн - глава образовательного комитета ВР

Популярные

Мексика вводит выборность судей через судебную реформу

Мексика вводит выборность судей через судебную реформу

  •  69569 просмотра
Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

  •  61841 просмотра
В Хмельницкой области произошли взрывы: объявлена воздушная тревога

В Хмельницкой области произошли взрывы: объявлена воздушная тревога

  •  74700 просмотра
Оккупанты ударили по Харькову: возросло количество пострадавших до 43 человек

Оккупанты ударили по Харькову: возросло количество пострадавших до 43 человек

  •  69584 просмотра
Силы ПВО работают на Киевщине из-за вражеских БпЛА

Силы ПВО работают на Киевщине из-за вражеских БпЛА

  •  71850 просмотра

Публикации

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

Госбюджет на 2025 год: куда и как будут расходоваться средства

14 сентября 2024, 13:41  •  134089 просмотра
Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?

Заявление Гетманцева о налогообложении OnlyFans взбудоражило сеть. При чем здесь биполярное расстройство?
Эксклюзив

13 сентября 2024, 15:25  •  150905 просмотра
Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

Фейки наоборот: экс-нардеп Ризаненко обвинил других в собственных "российских грехах"

13 сентября 2024, 14:18  •  145763 просмотра
В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС

В НАПК прокомментировали информацию об обогащении детективов антикоррупционного бюро землями и квартирами в ЕС
Эксклюзив

13 сентября 2024, 09:51  •  147864 просмотра
Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

Попытка избежать расследования? Дело главного юриста НБУ передали из ГБР в полицию

13 сентября 2024, 09:05  •  152100 просмотра

Война

Враг 21 раз обстрелял населенные пункты Донетчины: один погибший и 7 раненых

Враг 21 раз обстрелял населенные пункты Донетчины: один погибший и 7 раненых

  •  104 просмотра
Плетенчук о выходе 16 кораблей рф в море: россияне могли почувствовали себя неуютно в новороссийске

Плетенчук о выходе 16 кораблей рф в море: россияне могли почувствовали себя неуютно в новороссийске

  •  2283 просмотра
Армия рф обстреляла 6 громад Сумщины: 25 взрывов за ночь и утро

Армия рф обстреляла 6 громад Сумщины: 25 взрывов за ночь и утро

  •  4625 просмотра
В Одессе задержали агента рф, который шпионил за мобильными группами ПВО и штурмовой бригадой "Лють"

В Одессе задержали агента рф, который шпионил за мобильными группами ПВО и штурмовой бригадой "Лють"

  •  4674 просмотра
В Кировоградской области во время воздушной тревоги отработали защитники неба, обошлось без последствий

В Кировоградской области во время воздушной тревоги отработали защитники неба, обошлось без последствий

  •  8144 просмотра

политика

рф использует очередное покушение на Трампа против Украины в информационном поле - ЦПД СНБО

рф использует очередное покушение на Трампа против Украины в информационном поле - ЦПД СНБО

  •  10246 просмотра
Латвия передаст Украине британские бронированные машины CVR(T)

Латвия передаст Украине британские бронированные машины CVR(T)

  •  10909 просмотра
На этой неделе нардепы планируют заняться расширением полномочий Счетной палаты: орган сможет проводить аудит НБУ

На этой неделе нардепы планируют заняться расширением полномочий Счетной палаты: орган сможет проводить аудит НБУ

  •  10039 просмотра
Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

  •  61841 просмотра
Стрельба во Флориде: правоохранители считают целью Трампа - CNN

Стрельба во Флориде: правоохранители считают целью Трампа - CNN

  •  73934 просмотра

Война

Враг 21 раз обстрелял населенные пункты Донетчины: один погибший и 7 раненых

Враг 21 раз обстрелял населенные пункты Донетчины: один погибший и 7 раненых

  •  104 просмотра
Плетенчук о выходе 16 кораблей рф в море: россияне могли почувствовали себя неуютно в новороссийске

Плетенчук о выходе 16 кораблей рф в море: россияне могли почувствовали себя неуютно в новороссийске

  •  2283 просмотра
Армия рф обстреляла 6 громад Сумщины: 25 взрывов за ночь и утро

Армия рф обстреляла 6 громад Сумщины: 25 взрывов за ночь и утро

  •  4625 просмотра
В Одессе задержали агента рф, который шпионил за мобильными группами ПВО и штурмовой бригадой "Лють"

В Одессе задержали агента рф, который шпионил за мобильными группами ПВО и штурмовой бригадой "Лють"

  •  4674 просмотра
В Кировоградской области во время воздушной тревоги отработали защитники неба, обошлось без последствий

В Кировоградской области во время воздушной тревоги отработали защитники неба, обошлось без последствий

  •  8144 просмотра

политика

рф использует очередное покушение на Трампа против Украины в информационном поле - ЦПД СНБО

рф использует очередное покушение на Трампа против Украины в информационном поле - ЦПД СНБО

  •  10246 просмотра
Латвия передаст Украине британские бронированные машины CVR(T)

Латвия передаст Украине британские бронированные машины CVR(T)

  •  10909 просмотра
На этой неделе нардепы планируют заняться расширением полномочий Счетной палаты: орган сможет проводить аудит НБУ

На этой неделе нардепы планируют заняться расширением полномочий Счетной палаты: орган сможет проводить аудит НБУ

  •  10039 просмотра
Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

Филиппины будут постоянно разворачивать суда на спорной отмели Сабина

  •  61841 просмотра
Стрельба во Флориде: правоохранители считают целью Трампа - CNN

Стрельба во Флориде: правоохранители считают целью Трампа - CNN

  •  73934 просмотра

Новости Бизнеса

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

Проект "WOGОНЬ ДОПОМОГИ. Збираємо загін роботів" аккумулировал более 60 миллионов гривен на наземные роботизированные комплексы

13 сентября 2024, 09:21  •  67277 просмотра
На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

На украинский рынок выходит нидерландский бренд моторных масел STALHART

10 сентября 2024, 06:41  •  108240 просмотра
II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

II Всеукраинский форум Советов ВПЛ: как объединяются инициативные переселенцы, чтобы помочь себе и громадам

9 сентября 2024, 12:53  •  109343 просмотра

Экономика

Курс валют на 16 сентября: гривна продолжает девальвировать

Курс валют на 16 сентября: гривна продолжает девальвировать

  •  13824 просмотра
В Украине отменили отключение света на понедельник - Укрэнерго

В Украине отменили отключение света на понедельник - Укрэнерго

  •  35167 просмотра
Error 42: something went wrong

Error 42: something went wrong

  •  81861 просмотра
Почти 40 населенных пунктов подверглись обесточиванию из-за погодных условий - Минэнерго

Почти 40 населенных пунктов подверглись обесточиванию из-за погодных условий - Минэнерго

  •  38220 просмотра
Энергообъекты в 4 областях атакованы врагом за прошедшие сутки, продолжается масштабное восстановление

Энергообъекты в 4 областях атакованы врагом за прошедшие сутки, продолжается масштабное восстановление

  •  70906 просмотра

Киев

Над Украиной ночью сбили 53 из 56 "шахедов", еще три потеряны

Над Украиной ночью сбили 53 из 56 "шахедов", еще три потеряны

  •  18803 просмотра
Дожди и до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

Дожди и до 28° тепла: прогноз погоды на сегодня

  •  13683 просмотра
Киев отразил восьмую воздушную атаку в сентябре: ПВО уничтожила около 20 дронов

Киев отразил восьмую воздушную атаку в сентябре: ПВО уничтожила около 20 дронов

  •  26196 просмотра
Силы ПВО работают на Киевщине из-за вражеских БпЛА

Силы ПВО работают на Киевщине из-за вражеских БпЛА

  •  71850 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

В Киеве объявлена воздушная тревога: жителей просят идти в укрытие

  •  26823 просмотра