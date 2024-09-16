Плетенчук о выходе 16 кораблей рф в море: россияне могли почувствовали себя неуютно в новороссийске

Недавний выход в море 16 кораблей чф рф не для боевого задания может свидетельствовать об ощущении опасности на базе в новороссийске. Об этом сказал спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в понедельник, передает УНН.

Детали

«Опасность применения (ракет типа «Калибр» из Черного моря - ред.) присутствует постоянно. На самом деле, подобные выходы в море коренным образом не меняют ситуацию, потому что для того, чтобы отстреляться, нужно выйти из гавани на час или два», - сказал Плетенчук.

Он подчеркнул, что не может связать недавний выход 7 носителей крылатых ракет в Черном море с маневрами или с возможным применением.

Это может свидетельствовать, что в какой-то момент, видимо, россияне неуютно себя почувствовали на базе в Новороссийске и должны были выбирать. В результате они вышли в море, где могли встретиться с украинскими морскими дронами. Почему они сделали такой выбор, мы узнаем позже - сказал Плетенчук.

Дополнение

Недавно, 14 сентября, по данным ВМС ВСУ, россия вывела в Черное море 16 военных кораблей, из которых 7 были носителями крылатых ракет типа «Калибр».