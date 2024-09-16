російські ракети Х-22, ймовірно, вже не виробляють - Плетенчук
Київ • УНН
Речник ВМС України повідомив, що росія продовжує використовувати ракети Х-22, розроблені понад 50 років тому. Ці ракети, ймовірно, вже не виробляються і мають значне відхилення від цілі через розрахунок на ядерну бойову частину.
Ракети Х-22, що були розроблені у радянському союзі понад 50 років тому, ймовірно, вже не виробляють, проте росія продовжує їх використовувати. Про це сказав речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ракети Х-22 можна поділити "50 на 50", тому що більше, ніж 50 років тому ці ракети стали на озброєння. Ймовірніше за все, їх вже більше не виробляють, це дуже застарілий зразок озброєння
Він розповів, що через те, що ракета розраховувалась на ядерну бойову частину, відхилення від цілі могло бути дуже значним.
Ракета розраховувалась на ядерну бойову частину, тому похибка у 50 км для неї не була проблемою. У будь-якому разі це застарілий зразок. Також для того, щоб його запускати, використовується стратегічна авіація - це вже були і Ту-22, що свідчить про те, що росіяни не наважуються близько підходити до українського узбережжя, використовуючи тактичну авіацію
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