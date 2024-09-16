російські ракети Х-22, ймовірно, вже не виробляють - Плетенчук

Ракети Х-22, що були розроблені у радянському союзі понад 50 років тому, ймовірно, вже не виробляють, проте росія продовжує їх використовувати. Про це сказав речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ракети Х-22 можна поділити "50 на 50", тому що більше, ніж 50 років тому ці ракети стали на озброєння. Ймовірніше за все, їх вже більше не виробляють, це дуже застарілий зразок озброєння