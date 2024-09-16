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російські ракети Х-22, ймовірно, вже не виробляють - Плетенчук

російські ракети Х-22, ймовірно, вже не виробляють - Плетенчук

Київ • УНН

 • 26358 перегляди

Речник ВМС України повідомив, що росія продовжує використовувати ракети Х-22, розроблені понад 50 років тому. Ці ракети, ймовірно, вже не виробляються і мають значне відхилення від цілі через розрахунок на ядерну бойову частину.

Ракети Х-22, що були розроблені у радянському союзі понад 50 років тому, ймовірно, вже не виробляють, проте росія продовжує їх використовувати. Про це сказав речник ВМС України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Ракети Х-22 можна поділити "50 на 50", тому що більше, ніж 50 років тому ці ракети стали на озброєння. Ймовірніше за все, їх вже більше не виробляють, це дуже застарілий зразок озброєння

- сказав Плетенчук.

Він розповів, що через те, що ракета розраховувалась на ядерну бойову частину, відхилення від цілі могло бути дуже значним.

Ракета розраховувалась на ядерну бойову частину, тому похибка у 50 км для неї не була проблемою. У будь-якому разі це застарілий зразок. Також для того, щоб його запускати, використовується стратегічна авіація - це вже були і Ту-22, що свідчить про те, що росіяни не наважуються близько підходити до українського узбережжя, використовуючи тактичну авіацію

- додав речник ВМС.

Нагадаємо 

Нещодавній вихід в море 16 кораблів чф рф не для бойового завдання може свідчити про те, що російське командування відчуває небезпеку для флоту на базі в новоросійську. 

Україна веде дискусію з Польщею щодо використання їхніх засобів ППО для збиття російських ракет - Сибіга 13.09.24, 20:32 • 18691 перегляд

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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