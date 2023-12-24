Российские оккупанты предлагают деньги за показания против Украины

Российские оккупанты пытаются заманить жителей временно оккупированных территорий, обещая деньги за "показания" против Украины. Об этом сообщает УНН с ссылкой на "Информационное сопротивление".

Детали

Сообщается, что на временно оккупированной территории Запорожской области оккупационная администрация обещает выплаты помощи для так называемых "пострадавших от украинской агрессии".

Но жителям региона, чтобы получить деньги, нужно написать заявление, что фактически представляет собой "показания против Украины", - якобы украинское государство напало на регион и наносит удары по мирному населению.

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Таким образом россияне пытаются рассказывать об "украинской агрессии" на на территории, которая международно признана Украиной.

Центр национального сопротивления призывает игнорировать инициативы кремлевских прихвостней и помнить, что оккупанты редко придерживаются своих же обещаний, говорится в сообщении.

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