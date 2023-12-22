На ВОТ Донецкой области в большинстве населенных пунктах отсутствует отопление и электроэнергия - ЦНС

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Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

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В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
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21 декабря  •  139334 просмотра

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Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
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21 декабря  •  120334 просмотра

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В Германии из-за шторма приостанавливается железнодорожное сообщение

Из-за шторма в Германии несколько поездов дальнего следования будут задержаны или отменены, особенно на севере страны. Пострадавшие пассажиры могут использовать свои билеты позже.

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Отныне Google Chrome автоматически будет проверять, не были ли скомпрометированы сохраненные пароли, а функция проверки безопасности также будет отслеживать подозрительные расширения и может отзывать разрешения на неиспользуемые сайты.

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Украинские банки увеличивают кредитование бизнеса и домохозяйств.

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Банки наращивают кредитование бизнеса и населения - НБУ