На ВОТ Донецкой области в большинстве населенных пунктах отсутствует отопление и электроэнергия - ЦНС

На временно оккупированных территориях Донецкой области сложилась критическая ситуация с отоплением и электроэнергией. Об этом передает Центр национального сопротивления, пишет УНН.

Из-за дефицита рабочих и отсутствия капитальных вложений в поддержку инфраструктуры большинство населения Донецка, Горловки, Макеевки и Ясиноватой остались без тепла и электроэнергии, - говорится в сообщении.

Детали

В регионе не работает 111 котельных. На теплотрассах фиксируется большое количество прорывов, ремонтировать которые оккупационная администрация не спешит.

В общем, оккупанты не могут обеспечить жизнедеятельность региона.

Напомним,

Как ранее писал УНН, в большинстве многоквартирных домов на временно оккупированной Луганщине отсутствует отопление, что приводит к гибели людей, из-за конфликта между "Луганскгазом" и оккупационной администрацией из-за неуплаченных счетов за газ.

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