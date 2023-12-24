россияне уменьшили количество авиаударов после потери трех Су-34 - Игнат

Оккупанты стали меньше применять авиацию для нанесения ударов после того, как силы ПВО на Юге уничтожили три российских истребителя Су-34. Об этом сообщил представитель Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает УНН.

Противник сейчас пытается разведать как можно больше, собрать информацию в тех районах южных, где, собственно, произошло сбитие российских истребителей. Понятно, что они ищут те средства, которыми были отправлены те самолеты в "вечный полет", как говорится, - сказал Игнат.

Детали

По его словам словам, россияне начали применять значительно меньше авиационные средства поражения, особенно управляемые авиабомбы, в частности на Херсонском направлении. Он добавил, что в последнее время наблюдается лишь единичное использование авиации.

Поэтому враг должен прекрасно понять, что наши системы, в том числе и предоставленные нам партнерами, дальнобойные системы - могут появляться на разных направлениях, а не только там, где испытали эту историю российские Су-34, - отметил спикер.

Кроме того, он добавил, что Украина способна проводить такие операции на разных направлениях, а не только на Херсонщине.

Напомним,

В пятницу силы противовоздушной обороны сбили три российских истребителя-бомбардировщика Су-34 на Южном направлении.