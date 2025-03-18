Российские дроны атаковали Черкассы: есть повреждения склада с продуктами и предприятия
Киев • УНН
Ночью российские дроны атаковали Черкассы, повредив складское помещение с продуктами питания и админздание предприятия. К ликвидации последствий привлечено 56 спасателей.
Ночью российские войска дронами атаковали Черкассы, повредив складское помещение с продуктами питания и админздание предприятия, сообщили во вторник в ГСЧС Украины и глава Черкасской ОВА Игорь Табурец в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Наше ночное небо снова разрывали российские дроны. Воздушное нападение отражали силы ПВО. Они уничтожили 22 БПЛА в пределах нашей области. Обошлось без пострадавших. И это самое главное", - отметил Табурец.
Однако имеем последствия для инфраструктуры от вражеских атак. В частности, в областном центре горело складское помещение с продуктами питания. Также ущерб нанесен админзданию другого предприятия
Оба пожара спасатели ликвидировали.
К работам по ликвидации последствий атаки рф были привлечены 16 единиц техники и 56 спасателей.
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