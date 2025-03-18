Російські дрони атакували Черкаси: є пошкодження складу з продуктами і підприємства
Київ • УНН
Вночі російські дрони атакували Черкаси, пошкодивши складське приміщення з продуктами харчування та адмінбудівлю підприємства. До ліквідації наслідків залучено 56 рятувальників.
Вночі російські війська дронами атакували Черкаси, пошкодивши складське приміщення з продуктами харчування та адмінбудівлю підприємства, повідомили у вівторок у ДСНС України та голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.
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"Наше нічне небо знову розривали російські дрони. Повітряний напад відбивали сили ППО. Вони знищили 22 БпЛА в межах нашої області. Минулось без потерпілих. І це найголовніше", - зазначив Табурець.
Однак маємо наслідки для інфраструктури від ворожих атак. Зокрема, в обласному центрі горіло складське приміщення з продуктами харчування. Також шкоди завдано адмінбудівлі іншого підприємства
Обидві пожежі рятувальники ліквідували.
До робіт з ліквідації наслідків атаки рф було залучено 16 одиниць техніки та 56 рятувальників.
рф атакувала Україну 137 дронами: збито 63 безпілотники18.03.25, 09:29 • 9956 переглядiв