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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Російські дрони атакували Черкаси: є пошкодження складу з продуктами і підприємства

Київ • УНН

 • 13202 перегляди

Вночі російські дрони атакували Черкаси, пошкодивши складське приміщення з продуктами харчування та адмінбудівлю підприємства. До ліквідації наслідків залучено 56 рятувальників.

Російські дрони атакували Черкаси: є пошкодження складу з продуктами і підприємства

Вночі російські війська дронами атакували Черкаси, пошкодивши складське приміщення з продуктами харчування та адмінбудівлю підприємства, повідомили у вівторок у ДСНС України та голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Наше нічне небо знову розривали російські дрони. Повітряний напад відбивали сили ППО. Вони знищили 22 БпЛА в межах нашої області. Минулось без потерпілих. І це найголовніше", - зазначив Табурець.

Однак маємо наслідки для інфраструктури від ворожих атак. Зокрема, в обласному центрі горіло складське приміщення з продуктами харчування. Також шкоди завдано адмінбудівлі іншого підприємства

- написав Табурець.

Обидві пожежі рятувальники ліквідували. 

До робіт з ліквідації наслідків атаки рф було залучено 16 одиниць техніки та 56 рятувальників.

рф атакувала Україну 137 дронами: збито 63 безпілотники18.03.25, 09:29 • 9956 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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