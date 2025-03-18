рф атакувала Україну 137 дронами: збито 63 безпілотники

росія вночі атакувала Україну 137 дронами, збито 63 з них у 12 областях, 64 безпілотники-імітатори - локаційно втрачені, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у вівторок, пише УНН.

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За даними ПС ЗСУ, у ніч на 18 березня ворог атакував 137-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф.

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України.

Станом на 09.00 підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях. 64 ворожі безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків) - повідомили у ПС ЗСУ.

Внаслідок російської атаки, як вказано, постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина.

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