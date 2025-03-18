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рф атаковала Украину 137 дронами: сбито 63 беспилотника

Киев • УНН

 • 9953 просмотра

Ночью 18 марта 2025 года Россия атаковала Украину 137 дронами. ПВО сбила 63 "Шахеда" и другие БПЛА в 12 областях, 64 беспилотника-имитатора – локационно потеряны.

рф атаковала Украину 137 дронами: сбито 63 беспилотника

россия ночью атаковала Украину 137 дронами, сбито 63 из них в 12 областях, 64 беспилотника-имитатора - локационно потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 марта враг атаковал 137-ма ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.

Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. 64 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)

- сообщили в ВС ВСУ.

В результате российской атаки, как указано, пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Черкасщина.

В Полтавской области ПВО сбила вражеские цели: обломки повредили дома18.03.25, 08:11 • 48995 просмотров

Юлия Шрамко

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