рф атаковала Украину 137 дронами: сбито 63 беспилотника
Киев • УНН
Ночью 18 марта 2025 года Россия атаковала Украину 137 дронами. ПВО сбила 63 "Шахеда" и другие БПЛА в 12 областях, 64 беспилотника-имитатора – локационно потеряны.
россия ночью атаковала Украину 137 дронами, сбито 63 из них в 12 областях, 64 беспилотника-имитатора - локационно потеряны, сообщили в Воздушных силах ВСУ во вторник, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 18 марта враг атаковал 137-ма ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов с направлений: Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - рф.
Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины.
По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 63 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областях. 64 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны (без негативных последствий)
В результате российской атаки, как указано, пострадали Харьковщина, Сумщина, Полтавщина, Днепропетровщина и Черкасщина.
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