Российские дроны атаковали агропредприятие на Черниговщине: что известно о последствиях
Киев • УНН
В результате атаки беспилотников повреждены два ангара, админздание и техника агропредприятия. В одном из ангаров уничтожено более 2 тысяч тонн кукурузы.
В Черниговской области в результате атаки российских войск беспилотниками повреждены два ангара, админздание и техника агропредприятия, в одном из ангаров уничтожено более 2 тысяч тонн кукурузы, сообщил в четверг председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.
Вчера вечером враг беспилотниками атаковал одно из агропредприятий на Прилуччине. Повреждены 2 ангара, админздание и техника. В одном из ангаров хранилась кукуруза - более 2 тысяч тонн. К счастью, люди не пострадали
«Армия рф продолжает воевать с нашим бизнесом и бьет по ангарам с зерном. Врага можно остановить только силой», - подчеркнул глава ОВА.
34 дрона из 55 запущенных рф сбили над 11 областями Украины16.01.25, 09:25 • 7048 просмотров