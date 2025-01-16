Российские дроны атаковали агропредприятие на Черниговщине: что известно о последствиях

В Черниговской области в результате атаки российских войск беспилотниками повреждены два ангара, админздание и техника агропредприятия, в одном из ангаров уничтожено более 2 тысяч тонн кукурузы, сообщил в четверг председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Вчера вечером враг беспилотниками атаковал одно из агропредприятий на Прилуччине. Повреждены 2 ангара, админздание и техника. В одном из ангаров хранилась кукуруза - более 2 тысяч тонн. К счастью, люди не пострадали - написал Чаус.

«Армия рф продолжает воевать с нашим бизнесом и бьет по ангарам с зерном. Врага можно остановить только силой», - подчеркнул глава ОВА.

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