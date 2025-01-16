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Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена
15 января, 13:13 • 113596 просмотра

Самому молодому - 24 года: кого удалось вернуть из российского плена

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ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"
15 января, 12:02 • 123374 просмотра

ФГВФЛ выплатил 99% задолженности перед участниками 9-й очереди кредиторов банка "Конкорд"

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска
14 января, 14:03 • 157288 просмотра

Является вынужденным шагом: Генштаб о ситуации с переводом военных ПС в штурмовые войска

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Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами
14 января, 13:22 • 231172 просмотра

Помощник Гетманцева Сокур пытается избежать преследования: что происходит за кулисами

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали
14 января, 13:09 • 158754 просмотра

Силы обороны Украины осуществили самый массовый удар по военным объектам рф: в Генштабе рассказали детали

Александр Усик - лучший боксер 2024-го года. Топ-5 самых грандиозных побед украинца на ринге
13 января, 14:45 • 185341 просмотра

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Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Российские дроны атаковали агропредприятие на Черниговщине: что известно о последствиях

Российские дроны атаковали агропредприятие на Черниговщине: что известно о последствиях

Киев  •  УНН

 • 4052 просмотра

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В результате атаки беспилотников повреждены два ангара, админздание и техника агропредприятия. В одном из ангаров уничтожено более 2 тысяч тонн кукурузы.

В Черниговской области в результате атаки российских войск беспилотниками повреждены два ангара, админздание и техника агропредприятия, в одном из ангаров уничтожено более 2 тысяч тонн кукурузы, сообщил в четверг председатель Черниговской ОГА Вячеслав Чаус в Telegram, пишет УНН.

Вчера вечером враг беспилотниками атаковал одно из агропредприятий на Прилуччине. Повреждены 2 ангара, админздание и техника. В одном из ангаров хранилась кукуруза - более 2 тысяч тонн. К счастью, люди не пострадали

- написал Чаус.

«Армия рф продолжает воевать с нашим бизнесом и бьет по ангарам с зерном. Врага можно остановить только силой», - подчеркнул глава ОВА.

34 дрона из 55 запущенных рф сбили над 11 областями Украины16.01.25, 09:25 • 7048 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономикаАгроновости
chernigovЧернигов

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