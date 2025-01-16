Російські дрони атакували агропідприємство на Чернігівщині: що відомо про наслідки

У Чернігівській області внаслідок атаки російських військ безпілотниками пошкоджено два ангари, адмінбудівлю та техніку агропідприємства, в одному з ангарів було понад 2 тисячі тонн кукурудзи, повідомив у четвер голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у Telegram, пише УНН.

Учора ввечері ворог безпілотниками атакував одне із агропідприємств на Прилуччині. Пошкоджені 2 ангари, адмінбудівля та техніка. В одному з ангарів зберігалася кукурудза - понад 2 тисячі тонн. На щастя, люди не постраждали - написав Чаус.

"Армія рф продовжує воювати з нашим бізнесом і б’є по ангарах із зерном. Ворога можна зупинити тільки силою", - наголосив голова ОВА.

34 дрони з 55 запущених рф збили над 11 областями України

ГУНП у Чернігівській області показало наслідки атаки рф.