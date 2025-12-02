Российские дроны 1 и 2 декабря атаковали объекты добычи и хранения газа: в Нафтогазе заявили о разрушениях

Российские дроны 1 и 2 декабря атаковали гражданские объекты газовой инфраструктуры, обеспечивающие добычу и хранение газа. Как сообщили в Нафтогазе, зафиксированы разрушения, передает УНН.

Вечером 1 декабря, а также утром 2-го, российские дроны атаковали гражданские объекты газовой инфраструктуры, обеспечивающие добычу и хранение газа для украинцев. Пострадавших среди работников нет. В то же время зафиксированы разрушения - говорится в сообщении.

По данным Нафтогаза, оперативные службы и специалисты компании работают над устранением последствий атаки.

Немедленно после того, как будет разрешение от ГСЧС, команды Нафтогаза начнут восстановление — отметил председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Корецкий.

