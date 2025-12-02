Російські дрони 1 та 2 грудня атакували об'єкти видобутку та зберігання газу: у Нафтогазі заявили про руйнування
Київ • УНН
Російські дрони 1 та 2 грудня атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу. Як повідомили у Нафтогазі, зафіксовано руйнування, передає УНН.
Ввечері 1 грудня, а також ранком 2-го, російські дрони атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу для українців. Постраждалих серед працівників немає. Водночас зафіксовано руйнування
Додамо
За даними Нафтогазу, оперативні служби та фахівці компанії працюють над усуненням наслідків атаки.
Негайно після того, як буде дозвіл від ДСНС, команди Нафтогазу розпочнуть відновлення
