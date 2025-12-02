$42.340.08
Генштаб ЗСУ спростовував фейки росіян про захоплення Куп'янська, Покровська та Вовчанська
11:54 • 7754 перегляди
Дорого – не означає якісно: чи зможе МОЗ захистити жертв клініки Odrex та відновити справедливість
11:33 • 10269 перегляди
Маніпуляція під виглядом "оборони": що стоїть за заявами путіна про "зону безпеки" на кордоні
10:36 • 10153 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 12815 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
2 грудня, 06:00 • 44883 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 46323 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
1 грудня, 15:35 • 58173 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 48588 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 44630 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотно
Популярнi новини
Російські дрони 1 та 2 грудня атакували об'єкти видобутку та зберігання газу: у Нафтогазі заявили про руйнування

Київ • УНН

 • 252 перегляди

Російські дрони 1 та 2 грудня атакували цивільні об'єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу. Зафіксовано руйнування, постраждалих немає.

Російські дрони 1 та 2 грудня атакували об'єкти видобутку та зберігання газу: у Нафтогазі заявили про руйнування

Російські дрони 1 та 2 грудня атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу. Як повідомили у Нафтогазі, зафіксовано руйнування, передає УНН.

Ввечері 1 грудня, а також ранком  2-го, російські дрони атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу для українців. Постраждалих серед працівників немає. Водночас зафіксовано руйнування 

- йдеться у повідомленні. 

Додамо

За даними Нафтогазу, оперативні служби та фахівці компанії працюють над усуненням наслідків атаки.

Негайно після того, як буде дозвіл від ДСНС, команди Нафтогазу розпочнуть відновлення 

— зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

Атаки рф на енергетику викликали знеструмлення у 4 областях, графіки до кінця доби - Міненерго02.12.25, 10:58 • 2166 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в УкраїніЕкономіка
Енергетика
Війна в Україні
Укргазвидобування
Нафтогаз України