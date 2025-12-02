Російські дрони 1 та 2 грудня атакували об'єкти видобутку та зберігання газу: у Нафтогазі заявили про руйнування

Російські дрони 1 та 2 грудня атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу. Як повідомили у Нафтогазі, зафіксовано руйнування, передає УНН.

Ввечері 1 грудня, а також ранком 2-го, російські дрони атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу для українців. Постраждалих серед працівників немає. Водночас зафіксовано руйнування - йдеться у повідомленні.

Додамо

За даними Нафтогазу, оперативні служби та фахівці компанії працюють над усуненням наслідків атаки.

Негайно після того, як буде дозвіл від ДСНС, команди Нафтогазу розпочнуть відновлення — зазначив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

