российские беспилотники "Шахед" зафиксированы в разных регионах Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  103285 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  104524 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  111147 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  112868 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
  •  106807 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  121685 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120622 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118781 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  30365 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124698 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Публикации

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Депутат от "Украинской стратегии Гройсмана" передал почти 400 гектаров государственной земли частной фирме: что известно

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12 марта 2024, 09:24  •  171802 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

12 марта 2024, 06:25  •  197707 просмотра
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана

11 марта 2024, 08:40  •  227885 просмотра
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  310117 просмотра

российские беспилотники "Шахед" зафиксированы в разных регионах Украины

По сообщениям Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, было обнаружено несколько групп беспилотников "Шахед" иранского производства, которые двигались в разных направлениях над несколькими регионами Украины.

Война •   •  2965 просмотра
российские беспилотники "Шахед" зафиксированы в разных регионах Украины

Киевская команда выиграла национальный хакатон по ИИ с приложением для слабослышащих людей

Команда из Киева победила на национальном этапе хакатона Teens in AI, представив приложение ConnectAbility, которое использует искусственный интеллект для изучения языка жестов для людей с нарушениями слуха.

Общество •   •  2942 просмотра
Киевская команда выиграла национальный хакатон по ИИ с приложением для слабослышащих людей

Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в 2 областях

Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют об угрозе применения баллистических ракет в Сумской и Черниговской областях.

Война •   •  5109 просмотра
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в 2 областях

Великобритания рассматривает возможность ограничения въезда китайских чиновников из-за шпионажа

Британское правительство рассматривает возможность ограничения въезда граждан Китая по официальным делам из-за растущей угрозы шпионажа со стороны Пекина.

политика •   •  4932 просмотра
Великобритания рассматривает возможность ограничения въезда китайских чиновников из-за шпионажа

НАПК признано "Международным государственным учреждением года" на ESE Public Sector Transformation Awards 2024

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Украины получило награду "Международное государственное учреждение года" на конкурсе ESE Public Sector Transformation Awards 2024.

политика •   •  3853 просмотра
НАПК признано "Международным государственным учреждением года" на ESE Public Sector Transformation Awards 2024

Вражеские беспилотники направляются на Днепропетровскую область

Военно-воздушные силы Украины информируют о новой группе беспилотников "Шахед" иранского производства, которые направляются в Днепропетровскую область с юго-востока.

Война •   •  7296 просмотра
Вражеские беспилотники направляются на Днепропетровскую область

Гидроэнергетика Украины стабильна, ремонтные работы продолжаются на 23 энергоблоках

Украинские ГЭС и ГАЭС работают в штатном режиме, на 23 гидроагрегатах продолжаются ремонтные работы, из них 9 - на стадии реконструкции.

Экономика •   •  4661 просмотра
Гидроэнергетика Украины стабильна, ремонтные работы продолжаются на 23 энергоблоках

Зафиксировано перемещение иранских беспилотников над Кировоградской и Херсонской областями

Военно-воздушные силы Украины сообщили о движении иранских беспилотников "Шахед" через Кировоградскую область в направлении на север, а также о новой группе беспилотников "Шахед", движущейся через Херсонскую область в направлении Николаевской области.

Война •   •  8552 просмотра
Зафиксировано перемещение иранских беспилотников над Кировоградской и Херсонской областями

Оккупанты продвинулись в Новомихайловке, Орловке, Первомайском и восточнее Тернов - DeepState

российские войска продвинулись вперед в Новомихайловке, Орловке, Первомайском и к востоку от Тернова.

Война •   •  8862 просмотра
Оккупанты продвинулись в Новомихайловке, Орловке, Первомайском и восточнее Тернов - DeepState

На севере Украины зафиксирована интенсивная российская тактическая авиационная активность

Воздушные силы Вооруженных сил Украины информируют о значительной активности вражеской тактической авиации в северном регионе.

Война •   •  11036 просмотра
На севере Украины зафиксирована интенсивная российская тактическая авиационная активность