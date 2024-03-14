российские беспилотники "Шахед" зафиксированы в разных регионах Украины

Наблюдается значительная активность "Шахедов" в разных регионах Украины.

Об этом сообщают Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины, передает УНН.

Детали

На Харьковщине зафиксированы многочисленные группы "Шахедов" с хаотичным направлением движения, тогда как на Полтавщине несколько групп "Шахедов" движутся в северном направлении.

С Днепропетровщины также поступают сообщения о движении дронов в том же направлении.

В Черниговской области также зафиксированы единичные "Шахеды".

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