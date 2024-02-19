российская пропаганда распространяет фейк о таинственном знаке генерала Залужного после отставки
Киев • УНН
рф распространила фейковую новость о том, что после отставки бывший Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Залужный подал таинственный знак. Оказалось, что это был вражеский фотомонтаж прокремлевских каналов.
рф распространяет вымышленную "новость" о генерале Залужном, который после своей отставки, подал таинственный знак. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.
Детали
В российском Telegram канале появилась фотография, на которой бывший главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Валерий Залужный демонстрирует некий таинственный знак после своей отставки.
Однако впоследствии оказалось, что это - еще одна попытка российской пропаганды использовать фейковую информацию для своих целей.
По информации, снимок является результатом вражеского фотомонтажа, выполненного прокремлевскими каналами.
Исходное фото было сделано на встрече президента Украины Владимира Зеленского и генерала Залужного 8 февраля, где они обменивались рукопожатием. Пропагандистская машина кремля использовала это изображение, но изменила его контекст, пытаясь создать впечатление, что генерал Залужный подает таинственный сигнал после отставки.
Добавим
Данный фейк - это бестолковая попытка москвы оклеветать генерала Валерия Залужного.
Намек на отставку? Зеленский и Залужный обсудили обновление и смену руководства Вооруженных сил Украины8 февраля 2024, 16:05 • 24568 просмотров
российская пропаганда распространяет фейк о таинственном знаке генерала Залужного после отставки
рф распространила фейковую новость о том, что после отставки бывший Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал Залужный подал таинственный знак. Оказалось, что это был вражеский фотомонтаж прокремлевских каналов.
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