російська пропаганда поширює фейк про таємничий знак генерала Залужного після відставки
Київ • УНН
рф поширила фейкову новину про те, що після відставки колишній Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Залужний подав таємничий знак. Виявилося, що це був ворожий фотомонтаж прокремлівських каналів.
рф поширює вигадану "новину" про генерала Залужного, який після своєї відставки, подав таємничий знак. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.
Деталі
У російському Telegram каналі з'явилася фотографія, на якій колишній головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний демонструє певний таємничий знак після своєї відставки.
Однак згодом виявилося, що це – ще одна спроба російської пропаганди використати фейкову інформацію для своїх цілей.
За інформацією, знімок є результатом ворожого фотомонтажу, виконаного прокремлівськими каналами.
Вихідне фото було зроблене на зустрічі президента України Володимира Зеленського і генерала Залужного 8 лютого, де вони обмінювалися рукостисканням. Пропагандистська машина кремля використала це зображення, але змінила його контекст, намагаючись створити враження, що генерал Залужний подає таємничий сигнал після відставки.
Додамо
Даний фейк – це недолуга спроба москви обмовити генерала Валерія Залужного.
Натяк на відставку? Зеленський і Залужний обговорили оновлення та зміну керівництва Збройних сил України08.02.24, 18:05 • 26566 переглядiв