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The New York Times
Социальная сеть

российская FIMI-сеть продвигает тезис об изоляции Украины через Венгрию

Киев • УНН

 • 1518 просмотра

российские ресурсы распространили около 120 публикаций о якобы блокировании Венгрией энергетических инициатив Украины. Кампания призвана углубить разногласия в ЕС.

российская FIMI-сеть продвигает тезис об изоляции Украины через Венгрию
Фото: t.me/spravdi

российская FIMI-сеть распространяет тезис о том, что Венгрия якобы блокирует энергетические инициативы Украины из-за угроз собственной безопасности. Об этом сообщил Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности, передает УНН.

Детали

В течение 22 сентября фактчекеры зафиксировали около 120 публикаций на эту тему. По данным Центра, поводом для активизации информационной кампании стали отказ венгерского руководства принять участие в саммите "Карпатской восьмерки", а также запрет на строительство на территории Венгрии хранилища нефтепродуктов для Украины. В организации отметили, что пропагандистские ресурсы пытаются представить Венгрию как своеобразный "голос разума" в Европе, который якобы осознает опасность сотрудничества с Украиной. В то же время украинские энергетические инициативы в таких публикациях преподносятся как потенциальная угроза для соседних стран Европейского Союза.

Также российские ресурсы акцентируют внимание на разрыве договоренностей между компаниями и трактуют позицию венгерского правительства как подтверждение его якобы "бескомпромиссной защиты" от связанных с Украиной рисков. По оценке Центра стратегических коммуникаций, цель такой информационной кампании - создание впечатления о якобы все большей изоляции Украины среди соседних государств.

Кроме того, распространение таких сообщений направлено на углубление разногласий внутри Евросоюза и дискредитацию совместных региональных энергетических проектов, подчеркнули в Центре.

Справочно

FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference) - понятие, которое используется для обозначения иностранного информационного манипулирования и вмешательства. Такие операции могут предусматривать распространение ложной или манипулятивной информации для влияния на общественные настроения, политические процессы и отношения между государствами. Центр стратегических коммуникаций ранее отмечал, что связанные с FIMI акторы используют как откровенные фейки, так и манипулятивное освещение реальных фактов.

Напомним

Ранее мы писали о том, что россияне усиливают военную пропаганду среди молодежи на оккупированных территориях.

Александра Василенко

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Украина