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російська FIMI-мережа просуває тезу про ізоляцію України через Угорщину

Київ • УНН

 • 1230 перегляди

російські ресурси поширили близько 120 публікацій про нібито блокування Угорщиною енергетичних ініціатив України. Кампанія має поглибити розбіжності в ЄС.

російська FIMI-мережа просуває тезу про ізоляцію України через Угорщину
Фото: t.me/spravdi

російська FIMI-мережа поширює тезу про те, що Угорщина нібито блокує енергетичні ініціативи України через загрози власній безпеці. Про це повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, передає УНН.

Деталі

Впродовж 22 вересня фактчекери зафіксували близько 120 публікацій на цю тему. За даними Центру, приводом для активізації інформаційної кампанії стали відмова угорського керівництва брати участь у саміті "Карпатської вісімки", а також заборона на будівництво на території Угорщини сховища нафтопродуктів для України. В організації зазначили, що пропагандистські ресурси намагаються представити Угорщину як своєрідний "голос розуму" в Європі, який нібито усвідомлює небезпеку співпраці з Україною. Водночас українські енергетичні ініціативи у таких публікаціях подають як потенційну загрозу для сусідніх країн Європейського Союзу.

Також російські ресурси акцентують увагу на розриві домовленостей між компаніями та трактують позицію угорського уряду як підтвердження його нібито "безкомпромісного захисту" від пов'язаних з Україною ризиків. За оцінкою Центру стратегічних комунікацій, мета такої інформаційної кампанії - створення враження про нібито дедалі більшу ізоляцію України серед сусідніх держав.

Крім того, поширення таких повідомлень спрямоване на поглиблення розбіжностей усередині Євросоюзу та дискредитацію спільних регіональних енергетичних проєктів, наголосили у Центрі.

Довідково

FIMI (Foreign Information Manipulation and Interference) - поняття, яке використовується для позначення іноземного інформаційного маніпулювання та втручання. Такі операції можуть передбачати поширення неправдивої або маніпулятивної інформації для впливу на суспільні настрої, політичні процеси та відносини між державами. Центр стратегічних комунікацій раніше зазначав, що пов'язані з FIMI актори використовують як відверті фейки, так і маніпулятивне висвітлення реальних фактів.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що росіяни посилюють військову пропаганду серед молоді на окупованих територіях.

Олександра Василенко

СуспільствоПолітикаМультимедіа
російська пропаганда
Енергетика
Європейський Союз
Угорщина
Україна