россии все равно нужно будет заканчивать войну, и лучше сделать это раньше - Зеленский

Мир до сих пор не получил ясного ответа из россии относительно многочисленных предложений прекратить огонь, российские обстрелы и штурмы продолжаются, однако ей все равно надо будет заканчивать войну, и лучше сделать это раньше. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Только что говорил с президентом Турции Эрдоганом – предметный разговор. Благодарен Президенту за поддержку. Я подтвердил ему готовность к прямым и предметным переговорам с путиным. Украина всегда поддерживает дипломатию. Я готов быть в Турции. К сожалению, мир до сих пор не получил ясного ответа из россии относительно многочисленных предложений прекратить огонь. Российские обстрелы и штурмы продолжаются. москва весь день молчала о предложении прямой встречи. Очень странное молчание. Все равно надо будет россии заканчивать войну, и лучше сделать это раньше. Нет смысла продолжать убийства - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Эрдоган выразил полную готовность принять встречу, а также отметил, что важно, что президент США Дональд Трамп полностью поддерживает встречу, и Украина хотела бы, чтобы он нашел возможность быть в Турции.

Напомним

Призыв президента США Дональда Трампа к немедленным мирным переговорам сорвал планы Европы убедить США ввести новые санкции против россии, и заставил Президента Украины Владимира Зеленского принять приглашение российского диктатора владимира путина на переговоры в Стамбуле.

Трамп "думает о поездке в Стамбул" на встречу Украина-россия