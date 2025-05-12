россии все равно нужно будет заканчивать войну, и лучше сделать это раньше - Зеленский
Киев • УНН
Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с путиным в Турции, подчеркнув важность поддержки США. Он призвал россию закончить войну, подчеркнув отсутствие ответа относительно прекращения огня.
Мир до сих пор не получил ясного ответа из россии относительно многочисленных предложений прекратить огонь, российские обстрелы и штурмы продолжаются, однако ей все равно надо будет заканчивать войну, и лучше сделать это раньше. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Только что говорил с президентом Турции Эрдоганом – предметный разговор. Благодарен Президенту за поддержку. Я подтвердил ему готовность к прямым и предметным переговорам с путиным. Украина всегда поддерживает дипломатию. Я готов быть в Турции. К сожалению, мир до сих пор не получил ясного ответа из россии относительно многочисленных предложений прекратить огонь. Российские обстрелы и штурмы продолжаются. москва весь день молчала о предложении прямой встречи. Очень странное молчание. Все равно надо будет россии заканчивать войну, и лучше сделать это раньше. Нет смысла продолжать убийства
Он подчеркнул, что Эрдоган выразил полную готовность принять встречу, а также отметил, что важно, что президент США Дональд Трамп полностью поддерживает встречу, и Украина хотела бы, чтобы он нашел возможность быть в Турции.
Напомним
Призыв президента США Дональда Трампа к немедленным мирным переговорам сорвал планы Европы убедить США ввести новые санкции против россии, и заставил Президента Украины Владимира Зеленского принять приглашение российского диктатора владимира путина на переговоры в Стамбуле.
Трамп "думает о поездке в Стамбул" на встречу Украина-россия12.05.25, 17:49 • 2030 просмотров