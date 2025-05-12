росії все одно треба буде закінчувати війну, і краще зробити це раніше - Зеленський

Світ досі не отримав ясної відповіді з росії щодо численних пропозицій припинити вогонь, російські обстріли та штурми продовжуються, проте їй все одно треба буде закінчувати війну, і краще зробити це раніше. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Щойно говорив із президентом Туреччини Ердоганом – предметна розмова. Вдячний Президенту за підтримку. Я підтвердив йому готовність до прямих і предметних перемовин із Путіним. Україна завжди підтримує дипломатію. Я готовий бути в Туреччині. На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з росії щодо численних пропозицій припинити вогонь. Російські обстріли та штурми продовжуються. москва увесь день мовчала щодо пропозиції прямої зустрічі. Дуже дивне мовчання. Все одно треба буде росії закінчувати війну, і краще зробити це раніше. Немає сенсу продовжувати вбивства - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Ердоган висловив повну готовність прийняти зустріч, а також зазначив, що важливо, що президент США Дональд Трамп повністю підтримує зустріч, і Україна б хотіла, щоб він знайшов можливість бути в Туреччині.

Нагадаємо

Заклик президента США Дональда Трампа до негайних мирних переговорів зірвав плани Європи переконати США ввести нові санкції проти рф, та змусив Президента України Володимира Зеленського прийняти запрошення російського диктатора володимира путіна на переговори в Стамбулі.

Трамп "думає про поїздку в Стамбул" на зустріч Україна-росія