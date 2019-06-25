"Роскосмос" выступил с опровержением данных NASA о нештатной ситуации при посадке "Союза"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. При посадке корабля “Союз МС-11” все бортовые системы работали в штатном режиме. Об этом сообщается на сайте “Роскосмоса”, информирует УНН.
“Сообщения, распространяемые некоторыми СМИ о возникновении при посадке неких „нештатных ситуаций“, являются недостоверными”, — говорится в сообщении.
Ранее в NASA рассказали, что у “Союза МС-11” перестал работать комплект топливных баков с магистралями и клапанами двигательной установки после схода с орбиты. Успешно посадить корабли удалось потому, что система перешла на резервный коллектор.
В “Роскосмосе” уточнили, что резервный коллектор был лишь подготовлен к использованию на случай необходимости.
Стоит напомнить, что ранее NASA сообщило о возникновении нештатной ситуации при посадке астронавтов с МКС.