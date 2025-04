NASA повідомило про виникнення позаштатної ситуації при посадці астронавтів з МКС

Уточнюється, що інцидент не вплинув на спуск з орбіти.

За твердженням американського космічного агентства, після виконання маневру для сходу корабля з орбіти відмовив основний комплект паливних баків з магістралями і клапанами рухової установки. Перехід на резервний колектор відбувся автоматично.

Раніше 25 червня на Землю повернувся екіпаж чергової, 59-ї експедиції на МКС. Олег Кононенко, Давід Сен-Жак і Енн Макклейн, що пробули в космосі 204 дні, благополучно приземлилися в 5:49 за київським часом у Казахстані. Космонавти за час перебування на орбіті провели понад 200 експериментів, включаючи перше редагування ДНК в умовах невагомості.

Welcome home @AstroAnnimal, @Astro_DavidS and Oleg Kononenko! The @Space_Station crew has returned home safely after 204 days in space & 3,264 orbits of Earth. Everyone at @NASA is grateful for your hard work! pic.twitter.com/BQMK9WxH8U

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) 25 червня 2019 р.

Нагадуємо, астрономи з проекту CARMENES виявили дві екзопланети у зірки Тігардена, яка знаходиться всього в 12,5 світлових роках від Сонця. Обидві планети схожі за розмірами і масою на Землю і знаходяться в зоні населеності, що робить цю систему однією з найцікавіших для вивчення за допомогою великих наземних телескопів.